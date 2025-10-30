Kézdivásárhely főtere ismét színpompás virágtengerré változott ezen a héten: elkezdődött az őszi virágvásár, mely a mindenszentek és halottak napjához kapcsolódva várja a vásárlókat. A virágvásár az évek során az önkormányzat hagyományos rendezvényévé vált, és ma már a város őszi programjainak egyik legnépszerűbb eseménye.

Tizennégy virágárus és termelő kínálja portékáit, a tér megtelt illatokkal, színekkel és az őszi ünnepkör meghitt hangulatával. A vásár különlegessége, hogy a részvétel bérmentes, vagyis az önkormányzat ingyenesen biztosítja a helyet az árusoknak. Ezzel a gesztussal a városvezetés célja, hogy támogassa a helyi termelőket és virágkötőket, akik saját kezűleg nevelt növényeiket, kézműves koszorúikat és egyedi kegyeleti díszeiket kínálják a látogatóknak.

A virágok seregszemléje péntekig tart, de lesznek árusok, akik november 1-jén, szombaton is a helyszínen maradnak, így mindenki időben beszerezheti a temetőlátogatáshoz szükséges virágokat és dekorációkat.

A résztvevők között ott találjuk a környék legszebb virágait és alkotásait kínáló kertészeteket és virágárusokat: Vicus Kertészet (Nyujtód), Barabás Mózes (Szotyor), Negrea András (Mikóújfalu), Oláh László (Kézdivásárhely), Ercse István (Maksa), Vass Nóra (Gidófalva), Gál Krisztina (Lemhény), Péter Ildikó Tímea (Lemhény), Nagy András (Kökös), Mimóza Kft. (Kézdivásárhely), Akácos Mihály / Katinka Kertészet (Gelence), Török Zoltán (Nyárádszereda), Kovács Abigél (Kézdivásárhely) és Nagy Enikő (Kézdivásárhely).

A főtéren rendezett esemény nemcsak a virágvásárlásról szól, hanem közösségi élményt is nyújt: az érdeklődők megcsodálhatják a helyi kézművesek munkáit, találkozhatnak ismerősökkel, és megoszthatják egymással az ünnepre való készülődés meghitt pillanatait. Ez szemlátomást működik is: már a délelőtti órákban eléggé sokan nézelődtek a színes portékarengeteg között. Az egyik árus elmondta: virágokból most csak a krizantémot hozták, annak van a szezonja, hagyományosan ez az a virág, amelyet az emberek világításkor vásárolnak.

A szervezők arra biztatják a lakosságot, hogy támogassák a helyi termelőket, és időben látogassanak ki a vásárra, hiszen a friss, kézzel készített virágkompozíciók és koszorúk gyorsan gazdára találnak.

Megnéztük az árakat is: 15 lejtől negyvenig terjed a kisebb-nagyobb cserépben lévő virágok ára, 20 lejért már nagyon szép cserepes krizantémot lehet vásárolni. A koszorúk méret és díszítés függvényében 15 lejtől felfelé kaphatóak.