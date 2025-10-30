Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ha üzen az utca

2025. október 30., csütörtök, Máról holnapra
Nagy D. István

Távolról sem bizonyult elrugaszkodottnak az a megállapítás, hogy forró őszre, illetve télre készülhetünk, tüntetésektől, utcai megmozdulásoktól lesz hangos az év vége, hiszen egyre népesebb azoknak a tábora, akik elfogadhatatlannak tartják mindazt, ami kormányzati szinten történik.

Tegnap a szakszervezeteken volt a sor, négy érdekvédelmi szövetség több ezer tagja vonult ki a fővárosban a kormánypalota elé tiltakozni, elsősorban a megszorítások ellen. A konkrét követeléseken túl – mások mellett a minimálbér és a nyugdíjak emelése, a munkavállalók jogainak tiszteletben tartása, a munkahelyek védelme, illetve a gazdaság ösztönzése beruházások által – a tiltakozók egy nehezen félreérthető üzenetet is megfogalmaztak: egy fikarcnyit sem bíznak a kormánykoalícióban, lépéseiket haszontalannak és igazságtalannak tartják.

A kormányzó pártok nagyon jól tennék, ha végre komolyan vennék ez utóbbi jelzést, ugyanis ez nemcsak pár ezer ember véleménye, hanem lassanként a társadalom egésze így érez.

Lehet vitatkozni, egyezkedni afelől, hogy a jelenlegi költségvetési-gazdasági helyzetben emelhetők-e a nyugdíjak, a minimálbér, amint arról is, hogy a közszférából hány embert kell szélnek ereszteni, amint arról is, hogy szükség van-e az adóterhek növelésére, ám észérvekkel nem igazán lehet megindokolni azt, hogy miért csak egyeseknek kell elvinniük a balhét az elhibázott kormányzati döntésekért, a jelenlegi siralmas állapotért. Márpedig a szakszervezetek éppen ez utóbbit rótták fel a leghangosabban: hogy miközben a lakosságnak, az egyszerű dolgozóknak kell elviselniük a megszorításokat, melyekről rövid idő alatt kiderült, hogy nem is váltották be a hozzájuk fűzött kormányzati reményeket, a kivételezettek továbbra is köszönik szépen, jól vannak, olcsón megúszták a válságintézkedéseket.

És a közmondásos kutya bizony itt van elásva. A szakszervezeteknek, ahogy az ország lakosságának, nemcsak abból van elegük, hogy az állam – már ki tudja, hányadjára – az elmúlt három évtizedben ismét csak a kisember zsebébe nyúl, még mélyebbre, hanem hogy továbbra is palira veszik, hülyének nézik őt. 

Nagyon ideje lenne felismerni, hogy betelt a pohár, az emberek már nem hajlandóak eltűrni, hogy miközben megint csak áldozatot várnak el tőlük, mások a markukba nevetnek, és folytatják ugyanazt, amit évekig tettek: az állam kiszipolyozását, a közpénz szabad elherdálását. A bukaresti politikai elitnek sürgősen be kell látnia, ha továbbra is a totojázást, meddő vitákat, a valós és átható reform halogatását választják, az hamarosan a végüket jelenti. Fel kéne fogni végre, hogy az emberek átlátnak a szitán, és a kormányzat gyakorlatilag az utolsó utáni esélyét játssza el éppen, egyben szélesre tárva a kaput a már így is komoly társadalmi hátszéllel nyomuló szélsőségesek előtt. Utóbbiak hatalomra jutására pedig még gondolni is rossz, ám ha a koalíció továbbra sem hajlandó meghallani az utca hangját, sajnos, hamarosan ez lehet a valóság.

 

Fotó: Facebook / Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA"

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-30 08:00 Cikk megjelenítése: 185 Olvasóink értékelése: 3 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 360
szavazógép
2025-10-30: Közélet - Bartos Lóránt:

Őszi virágvásár Kézdivásárhelyen (Mindenszentekre hangolva)

Kézdivásárhely főtere ismét színpompás virágtengerré változott ezen a héten: elkezdődött az őszi virágvásár, mely a mindenszentek és halottak napjához kapcsolódva várja a vásárlókat. A virágvásár az évek során az önkormányzat hagyományos rendezvényévé vált, és ma már a város őszi programjainak egyik legnépszerűbb eseménye.
2025-10-30: Közélet - Nagy D. István:

Töretlenül nő a medvék száma (Környezetvédelmi Igazgatóság)

Több mint 1,1 millió lejt fizettek tavaly és idén a medvék okozta károkért a gazdáknak, a nagyvadak száma pedig a sürgősségi beavatkozási, valamint az állományszabályozó kvóták ellenére Háromszéken is tovább nőtt – számolt be Gheorghe Neagu, a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság (korábban ügynökség) vezetője. Elmondta, az elmúlt 11 év alatt a medvepopuláció nagyjából 1200 egyeddel gyarapodott, a leglátványosabb növekedés a kilövést megtiltó 2016-os jogszabály megjelenés után volt megfigyelhető.
rel="noreferrer"