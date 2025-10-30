A háromszéki csapat két fontos sikert könyvelhetett el a tapasztalt játékoskerettel rendelkező, újonc Bukaresti Red Hawks ellen a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán. Kertész Zoltán legénysége kedden 5–2-re győzött a bajnokság alapszakaszában, tegnap pedig hosszabbításban 3–2-re nyert a Román Kupa csoportkörében. A végelszámolásnál mindkét diadal sokat érhet majd a narancs-kék mezeseknek, akik legközelebb november 11-én az Erste Liga-címvédő Gyergyói Hoki Klub vendégeként játszanak.

Kedden a házigazdák határozottan indították a találkozót, a bátor játékuknak köszönhetően már a 4. percben vezetést szereztek, ekkor Antal Előd lövését Antal László továbbította a kapuba (1–0). Kisvártatva növelték előnyüket, Horváth Pál átadása után Szergej Pajor csúsztatott a hálóba (2–0), Julius Pénzes vezetőedző pedig időkéréssel próbálta megszakítani a háromszéki gárda lendületét és felrázni álmoskásan kezdő alakulatát.

A folytatásban Kertész Zoltán legénységének nem sikerült értékesítenie két létszámfölényt, a kimaradt helyzetek viszont megbosszulták magukat, mivel a második harmadban többet kezdeményező bukaresti együttes a 23. percben szépített, Jevgenyij Szkacskov távoli kísérlete talált utat a ketrecbe (2–1). A narancs-kék mezesek tizenkilenc másodperc elteltével visszaállították a kétgólos különbséget, egy gyors ellentámadás végén Ilyés Tamás passzából Barkó Gergely volt eredményes (3–1). A székelyföldi csapat szünet előtt ismét betalált, a 38. percben Gecse Olivér kiugrott a koronggal és mattolta a vendégek háló­őrét (4–1).

Az utolsó felvonás kiegyenlített küzdelmet hozott, majd a 48. percben a Red Hawks kettős fórban csökkentette a hátrányát, a palánkról visszapattanó pakkot Marius Mărcuș közelről értékesítette (4–2). A Háromszéki Ágyúsok nem illetődtek meg, megrázták magukat, aztán a hajrához közeledve eldöntötték az összecsapást, az 53. percben Róth Zoltán előkészítéséből Antal Előd takarásból jegyzett szépségdíjas találatot (5–2).

Tegnap az első harmadban a vendégek játszottak veszélyesebben, több helyzetet kialakítottak, azonban László Arnold állta a sarat. A játékrészben mindkét csapat kétszer rohamozhatott létszámfölényben, viszont csak a bukaresti együttes élt a lehetőséggel, a 16. percben Jevgenyij Szkacskov védhetetlenül a rövid felső sarokba lőtt (0–1).

A narancs-kék mezesek a második felvonásban magasabb fokozatba kapcsoltak, ezáltal alig több mint egy perc alatt fordítottak: előbb Antal László és Gecse Olivér összjátéka után utóbbi továbbított a hálóba, aztán Szergej Pajor egyéni akció lezárásaként csúsztatott Ambrus Levente mellett a ketrecbe (2–1). A szünet előtt Julius Pénzes alakulata váratlanul egyenlített, egy bedobást követően Michael Moore a bal felsőbe bombázott (2–2).

A kiegyenlített utolsó szakaszban a fővárosi ellenfél telibe találta a kapuvasat, a hajrában pedig a házigazdák részéről Biró Ottó is megzörgette a keresztvasat. A Háromszéki Ágyúsok öt másodperccel a rendes játékidő vége előtt emberelőnybe kerültek, amelyet a hosszabbításban rögtön kihasználtak: Markus Magnusson remek előkészítéséből Gecse Olivér kíméletlenül mattolta a hálóőrt, beállítva a végeredményt (3–2).

Eredmények: * román bajnokság, alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Red Hawks 5–2 (gólszerzők: Antal László 4., Szergej Pajor 6., Barkó Gergely 23., Gecse Olivér 38., Antal Előd 53., illetve Jevgenyij Szkacskov 23., Marius Mărcuș 48.) * Román Kupa, csoportkör: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Red Hawks 3–2 (gólszerzők: Gecse Olivér 27., 61., Szergej Pajor 29., illetve Jevgenyij Szkacskov 16., Michael Moore 38.).