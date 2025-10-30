Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

JégkorongFontos győzelmeket arattak a Háromszéki Ágyúsok

2025. október 30., csütörtök, Sport

A háromszéki csapat két fontos sikert könyvelhetett el a tapasztalt játékoskerettel rendelkező, újonc Bukaresti Red Hawks ellen a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán. Kertész Zoltán legénysége kedden 5–2-re győzött a bajnokság alapszakaszában, tegnap pedig hosszabbításban 3–2-re nyert a Román Kupa csoportkörében. A végelszámolásnál mindkét diadal sokat érhet majd a narancs-kék mezeseknek, akik legközelebb november 11-én az Erste Liga-címvédő Gyergyói Hoki Klub vendégeként játszanak.

  • Fotók: Máté Bence
    Fotók: Máté Bence

Kedden a házigazdák határozottan indították a találkozót, a bátor játékuknak köszönhetően már a 4. percben vezetést szereztek, ekkor Antal Előd lövését Antal László továbbította a kapuba (1–0). Kisvártatva növelték előnyüket, Horváth Pál átadása után Szergej Pajor csúsztatott a hálóba (2–0), Julius Pénzes vezetőedző pedig időkéréssel próbálta megszakítani a háromszéki gárda lendületét és felrázni álmoskásan kezdő alakulatát.

A folytatásban Kertész Zoltán legénységének nem sikerült értékesítenie két létszámfölényt, a kimaradt helyzetek viszont megbosszulták magukat, mivel a második harmadban többet kezdeményező bukaresti együttes a 23. percben szépített, Jevgenyij Szkacskov távoli kísérlete talált utat a ketrecbe (2–1). A narancs-kék mezesek tizenkilenc másodperc elteltével visszaállították a kétgólos különbséget, egy gyors ellentámadás végén Ilyés Tamás passzából Barkó Gergely volt eredményes (3–1). A székelyföldi csapat szünet előtt ismét betalált, a 38. percben Gecse Olivér kiugrott a koronggal és mattolta a vendégek háló­őrét (4–1).

 

 

Az utolsó felvonás kiegyenlített küzdelmet hozott, majd a 48. percben a Red Hawks kettős fórban csökkentette a hátrányát, a palánkról visszapattanó pakkot Marius Mărcuș közelről értékesítette (4–2). A Háromszéki Ágyúsok nem illetődtek meg, megrázták magukat, aztán a hajrához közeledve eldöntötték az összecsapást, az 53. percben Róth Zoltán előkészítéséből Antal Előd takarásból jegyzett szépségdíjas találatot (5–2).

Tegnap az első harmadban a vendégek játszottak veszélyesebben, több helyzetet kialakítottak, azonban László Arnold állta a sarat. A játékrészben mindkét csapat kétszer rohamozhatott létszámfölényben, viszont csak a bukaresti együttes élt a lehetőséggel, a 16. percben Jevgenyij Szkacskov védhetetlenül a rövid felső sarokba lőtt (0–1).

A narancs-kék mezesek a második felvonásban magasabb fokozatba kapcsoltak, ezáltal alig több mint egy perc alatt fordítottak: előbb Antal László és Gecse Olivér összjátéka után utóbbi továbbított a hálóba, aztán Szergej Pajor egyéni akció lezárásaként csúsztatott Ambrus Levente mellett a ketrecbe (2–1). A szünet előtt Julius Pénzes alakulata váratlanul egyenlített, egy bedobást követően Michael Moore a bal felsőbe bombázott (2–2).

 

 

A kiegyenlített utolsó szakaszban a fővárosi ellenfél telibe találta a kapuvasat, a hajrában pedig a házigazdák részéről Biró Ottó is megzörgette a keresztvasat. A Háromszéki Ágyúsok öt másodperccel a rendes játékidő vége előtt emberelőnybe kerültek, amelyet a hosszabbításban rögtön kihasználtak: Markus Magnusson remek előkészítéséből Gecse Olivér kíméletlenül mattolta a hálóőrt, beállítva a végeredményt (3–2).

Eredmények: * román bajnokság, alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Red Hawks 5–2 (gólszerzők: Antal László 4., Szergej Pajor 6., Barkó Gergely 23., Gecse Olivér 38., Antal Előd 53., illetve Jevgenyij Szkacskov 23., Marius Mărcuș 48.) * Román Kupa, csoportkör: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Red Hawks 3–2 (gólszerzők: Gecse Olivér 27., 61., Szergej Pajor 29., illetve Jevgenyij Szkacskov 16., Michael Moore 38.).

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-30 08:00 Cikk megjelenítése: 176 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 360
szavazógép
2025-10-30: Jegyzet - László Zsuzsa:

Szokás szerint…

Van, akiről, amiről nem lehet leszokni. Tudom, hogy furcsán hangzik, de megpróbálom érthetővé tenni. Hiába telnek az évek és dübörög az élet tovább mindennel együtt, amivel csak düböröghet. Hiába maradt ki ebből a dübörgésből már jó ideje, igazából csak annyi történt ez idő alatt, hogy lassan megtanultam együtt élni egyfajta hiánnyal, de leszokni nem tudok. Az anyámról van szó, és mindenről, ami hozzá köt.
2025-10-30: Sport - Tibodi Ferenc:

A csoportelső belgák érkeznek ­Sepsiszentgyörgyre (Női kosárlabda, Európa-kupa)

Fél távhoz érkezett a női kosárlabda Európa-kupa csoportköre, a Sepsi-SIC csapatára pedig újabb nehéz mérkőzés vár: a román bajnok ma 19 órától a D-csoport listavezetőjét, a belga Kangoeroes Basket Mechelen együttesét fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. A zöld-fehérek három vereség után próbálják megszerezni első győzelmüket a sorozat idei kiírásában, míg a vendégek megőriznék hibátlan mérlegüket Sepsiszentgyörgyön.
rel="noreferrer"