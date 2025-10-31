Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tíz éve volt a Colectiv-tűzvész

2025. október 31., péntek, Belföld

Az államfő koszorúzással, az áldozatok hozzátartozói felvonulással, a tragédiát túlélő zenészek pedig zenei mementóval emlékeztek meg tegnap Bukarestben a Colectiv klubban 2015-ben bekövetkezett, 65 halálos áldozatot követelő tűzvészről annak tizedik évfordulóján.

  • Nicușor Dan koszorúzott és gyertyát is gyújtott a Colectiv-emlékhelyen. Fotó: presidency.ro
    Nicușor Dan koszorúzott és gyertyát is gyújtott a Colectiv-emlékhelyen. Fotó: presidency.ro

Nicușor Dan úgy értékelte: a Colectiv-ügy egy olyan állam tükörképe, amelyben a törvények csak papíron léteztek, „a felelősséget felhígítja a bürokrácia”. Annyi előrelépés történt, hogy néhány veszélyes helyiséget bezártak, és a civil társadalom hangosabbá vált, az emberek már hangosan tiltakoznak, ha igazságtalansággal szembesülnek. Andrei Găluț, az egykori Goodbye to Gravity rockegyüttes egyetlen életben maradt tagja két új felvételt tett közzé; a műtétek sorozatán és évekig tartó rehabilitációs kezelésen átesett zenész először lépett a nyilvánosság elé a tragédia óta, új projektje bevételeit pedig egy alapítványnak ajánlotta fel, égett betegek támogatására. Négy civil szervezet felvonulást szervezett estére, tiltakozásul az ellen, hogy Románia ma sem tud megfelelő ellátást biztosítani az égési sérülteknek, a kórházi fertőzések továbbra is áldozatokat szednek, az „igazi felelősségre vonás” pedig elmaradt.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-31 08:00 Cikk megjelenítése: 91 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 411
szavazógép
2025-10-31: Belföld - :

A minimálbér marad

Románia nem engedheti meg magának a minimálbér emelését 2026-ban – állítja Ilie Bolojan, aki szerdán tárgyalt erről a háromoldalú egyeztető tanáccsal.
2025-10-31: Belföld - :

Horaţiu Potra hazatérne

Horaţiu Potra szeretne önként visszatérni Romániába. A zsoldosvezér és Dorian nevű fia, illetve egy harmadik családtag az év elején távozott az országból, februárban előzetes letartóztatási parancsot adtak ki ellenük, és szeptemberben vették őrizetbe őket az Egyesült Arab Emírségekben.
rel="noreferrer"