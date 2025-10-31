Tíz éve volt a Colectiv-tűzvész

Nicușor Dan úgy értékelte: a Colectiv-ügy egy olyan állam tükörképe, amelyben a törvények csak papíron léteztek, „a felelősséget felhígítja a bürokrácia”. Annyi előrelépés történt, hogy néhány veszélyes helyiséget bezártak, és a civil társadalom hangosabbá vált, az emberek már hangosan tiltakoznak, ha igazságtalansággal szembesülnek. Andrei Găluț, az egykori Goodbye to Gravity rockegyüttes egyetlen életben maradt tagja két új felvételt tett közzé; a műtétek sorozatán és évekig tartó rehabilitációs kezelésen átesett zenész először lépett a nyilvánosság elé a tragédia óta, új projektje bevételeit pedig egy alapítványnak ajánlotta fel, égett betegek támogatására. Négy civil szervezet felvonulást szervezett estére, tiltakozásul az ellen, hogy Románia ma sem tud megfelelő ellátást biztosítani az égési sérülteknek, a kórházi fertőzések továbbra is áldozatokat szednek, az „igazi felelősségre vonás” pedig elmaradt.