A minimálbér marad

A miniszterelnök kifejtette: tudatában van annak, hogy a megélhetési költségek emelkedése leginkább a kis jövedelműekre hat ki, de hangsúlyozta: a minimálbér esetleges növelése számos bér és a kapcsolódó pótlékok, járulékok emelkedését vonná maga után. „Idén a munka termelékenysége 5 százalékkal nőtt, de a bérek már több mint 9 százalékkal emelkedtek. Minden olyan béremelés, amely nem a munka termelékenységének növekedésén alapul, az infláció emelkedéséhez vezet, ami különösen az alacsony jövedelműeket érinti” – érvelt.