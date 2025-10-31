Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A minimálbér marad

2025. október 31., péntek, Belföld

Románia nem engedheti meg magának a minimálbér emelését 2026-ban – állítja Ilie Bolojan, aki szerdán tárgyalt erről a háromoldalú egyeztető tanáccsal.

  • A háromoldalú egyeztető tanács ülése. Fotó: gov.ro
    A háromoldalú egyeztető tanács ülése. Fotó: gov.ro

A miniszterelnök kifejtette: tudatában van annak, hogy a megélhetési költségek emelkedése leginkább a kis jövedelműekre hat ki, de hangsúlyozta: a minimálbér esetleges növelése számos bér és a kapcsolódó pótlékok, járulékok emelkedését vonná maga után. „Idén a munka termelékenysége 5 százalékkal nőtt, de a bérek már több mint 9 százalékkal emelkedtek. Minden olyan béremelés, amely nem a munka termelékenységének növekedésén alapul, az infláció emelkedéséhez vezet, ami különösen az alacsony jövedelműeket érinti” – érvelt. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-31 08:00 Cikk megjelenítése: 170 Olvasóink értékelése: 4 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 411
szavazógép
2025-10-31: Belföld - :

Hírsaláta

FÖLDCSUSZAMLÁS TULCEA MEGYÉBEN. Földcsuszamlás temetett maga alá egy házat a Tulcea megyei Măcin faluban szerda este. Egy férfi a romok alá szorult, a szomszédok és a családtagok mentették ki, orvosi csapat nyújtott elsősegélyt neki, majd kórházba szállította a többszörös sérüléseket és zúzódásokat szenvedett áldozatot. Ugyanakkor a tűzoltók gondoskodtak arról, hogy a háztartás összes tagja elhagyja a veszélyzónát, és hat embert, köztük egy csecsemőt is evakuáltak.
2025-10-31: Belföld - :

Tíz éve volt a Colectiv-tűzvész

Az államfő koszorúzással, az áldozatok hozzátartozói felvonulással, a tragédiát túlélő zenészek pedig zenei mementóval emlékeztek meg tegnap Bukarestben a Colectiv klubban 2015-ben bekövetkezett, 65 halálos áldozatot követelő tűzvészről annak tizedik évfordulóján.
rel="noreferrer"