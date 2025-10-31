Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő tegnap Dél-Koreában találkozott az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) tagországainak csúcstalálkozóját követően. A kiemelten fontos ásványkincsek kínai szállításáról és amerikai mezőgazdasági termékek nagy mennyiségű kínai vásárlásáról is megállapodtak, közölte Donald Trump közösségi oldalán.

Donald Trump „igazán nagyszerű találkozóként” jellemezte hivatalba lépése óta első személyes megbeszélését a kínai államfővel, amelyet Puszanban tartottak. „Kína beleegyezett abba, hogy folytassa a ritkaföldfémek, kiemelten fontos ásványkincsek és magnetit szállítását nyitottan és szabadon.” Ez lezárhatja a Kína által közelmúltban kilátásba helyezett exportkorlátozás miatt kialakult vitát, amelynek keretében Donald Trump elnök büntetővámok alkalmazását is kilátásba helyezte a közelmúltban. Donald Trump beszámolt arról is: a találkozón Hszi Csin-ping ígéretet tett arra, hogy Kína jelentős mennyiségű amerikai szóját, szemescirokot és egyéb mezőgazdasági terméket vásárol fel.

A találkozó témái között szerepelt a kábítószer-kereskedelem elleni közös fellépés. Az Egyesült Államokban évente tízezrek halálát okozó fentanil nagyrészt Kínából származik, ezért az amerikai kormányzat határozott fellépést vár el Kínától, és nyomásgyakorlásként az év elején büntetővámot vetett ki Kínára. A kis mennyiségben is halálos kábítószert Dél- és Közép-Amerika érintésével juttatják el a csempészek az Egyesült Államokba.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy Kína szándékát fejezte ki amerikai energiahordozók importjának megkezdésére, elsősorban Alaszkában kitermelt földgáz és kőolaj vásárlására. Az üzleti megállapodás részleteinek kidolgozására és további tárgyalásokra Chris Wright energiaügyi és Doug Burgum belügyminiszter kapott megbízást.

Donald Trump csaknem egyhetes ázsiai útja során járt Malajziában, Japánban és Dél-Koreában.

Hszi Csin-ping kínai elnök kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező környezetet teremtsenek mindkét ország fejlődéséhez. A tegnapi megbeszélésen hangsúlyozta: Kína és az Egyesült Államok kapcsolatai az elmúlt időszakban „összességében stabilak” maradtak. „Kína és az Egyesült Államok legyenek partnerek és barátok; ezt tanítja a történelem, és ezt kívánja a valóság” – mondta a kínai államfő. Szerinte a két ország eltérő nemzeti adottságai miatt természetes, hogy időnként nézetkülönbségek és súrlódások jelentkeznek, hiszen a világ két legnagyobb gazdaságáról van szó – fogalmazott.

„Ön és én a kínai–amerikai kapcsolatok kormányánál állunk; a hullámok és a viharok közepette is tartanunk kell az irányt, és biztosítanunk kell, hogy a kétoldalú kapcsolatok hajója egyenletesen haladjon előre” – mondta Hszi az amerikai elnöknek. Közölte azt is, hogy Kína gazdasága az idei év első három negyedévében 5,2 százalékkal bővült, miközben az árukereskedelem volumene 4 százalékkal nőtt – a nehézségek ellenére. Elmondása szerint hazájának gazdasága nagy, rugalmas és ígéretes, és elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a különféle külső és belső kihívásoknak.

„Nem akarunk senkit sem kihívni vagy felváltani. Mindig arra össz­pontosítunk, hogy jól végezzük a saját dolgainkat, fejlődjünk, és megosszuk a fejlődés lehetőségeit a világgal”– hangsúlyozta az elnök. „Ez Kína sikerének egyik kulcsa, és az ország tovább fogja mélyíteni az átfogó reformokat, bővíti a nyitást, és előmozdítja a gazdasági növekedés minőségi javulását, valamint az emberi fejlődést és a közös jólétet, mely a kínai–amerikai együttműködés számára is új lehetőségeket teremt” – mutatott rá.

Hszi a tárgyalás során továbbá arra szólította fel a feleket, hogy mielőbb dolgozzák ki a következő lépéseket, és valósítsák meg a megállapodásokat, hogy „valós eredményekkel növeljék a bizalmat mindkét országban és a világgazdaságban”. A párbeszéd mindig jobb, mint a konfrontáció – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a két országnak különböző szinteken és csatornákon keresztül is fenn kell tartania a kommunikációt, megerősítve emellett a kölcsönös megértést és a több területen történő együttműködést is.

A világ számos nehéz problémával néz szembe. Kína és az Egyesült Államok közösen vállalhatja a nagyhatalmi felelősséget, és együtt tehet sok hasznos, kézzelfogható dolgot a két ország és az egész világ javára – tette hozzá.

Hszi emellett arra is emlékeztette az amerikai felet, hogy 2026-ban Kína lesz az APEC csúcstalálkozójának következő házigazdája, míg az Egyesült Államok jövőre a G20-ak csúcstalálkozóját rendezi meg. Ennek okán kifejtette: a két fél támogathatja egymást abban, hogy mindkét találkozó sikeres legyen, hozzájáruljon a világgazdaság növekedéséhez és a globális gazdasági kormányzás javításához.

A két államfő egyetértett abban, hogy erősíteni kell az együttműködést a gazdaság, az energia és a kulturális kapcsolatok terén, valamint fenntartani a rendszeres magas szintű párbeszédet.

Donald Trump továbbá jelezte, hogy jövő év elején kész hivatalos látogatást tenni Kínában, és meghívta Hszit az Egyesült Államokba. A találkozó után a kínai külügyminisztérium szóvivője is megerősítette Trump jövőre esedékes kínai látogatását.