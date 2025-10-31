A jövő péntekre és szombatra időzített sepsiszentgyörgyi 35. Népzene- és Néptánctalálkozó szervezését megzavarták a kormány megszorító, majd a napokban ezeket enyhítő intézkedései, ezért a találkozó egy kicsit kisebb méretű, mint az utóbbi években, de célkitűzésében, közösségi jellegében ugyanazt kívánja nyújtani minden korosztálynak, mint az elmúlt harmincnégy alkalommal – közölte a tegnapi sajtótájékoztatón Virág Endre, a Háromszék Táncszínház igazgatója.

Nem első alkalom, hogy a kormány kultúrát érintő intézkedései befolyásolják a találkozó szervezését, ezúttal ellenben későn jött a segítség, vagyis a megszorítás feloldása, emiatt az eredetileg megtervezett nagyobb szabású, majd szűkebbre vett rendezvény programján az utolsó percben már nem sikerült változtatni – mondta Virág Endre. Sajnálja, hogy így történt, de úgy érzi, így is sikerült a legtöbbet kihozniuk a lehetőségekből.

A Lajtha László Alapítvánnyal és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal közösen szervezett találkozó programjait öt helyszínen tartják: a Háromszék Tánc­stúdióban, a Tamási Áron Színházban, a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, a Míves Házban, valamint a pénteki és szombati táncház és folkkocsma helyszínéül a Csíki utcai Óriáspince rendezvénytermet választották, amelyet már ilyen alkalomra kipróbáltak.

Pénteken délelőtt a gyermekeké a főszerep: a színház előcsarnokában megnyitják a Népi hangszerek birodalma elnevezésű gyermekrajz-kiállítást, amelyre közel százötven alkotás érkezett háromszéki elemista diákoktól, melyekre tegnaptól lehet szavazni a Háromszék Táncszínház közösségi oldalán. Ugyanott a Maros Művészegyüttes bemutatja a Novák Ferenc „Tata” által rendezett János Vitéz című előadást, ezt mesés, zenés táncház követi. A kora délutáni órákban módszertani képzést tartanak pedagógusoknak a Míves Házban. Este a Kallós Zoltán emlékére összeállított, Tőkés Csaba Zsolt által rendezett Ritka magyar c. előadást az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház közös előadásában láthatja a közönség a Tamási Áron Színházban.

Szombaton a Mikóban tartják a Lajtha László Alapítvány és Melles Endre kitartó szervezésében a XI. Székelyföldi Legényesversenyt, amelynek idei témája a magyarlapádi lassú és gyors pontozó, közreműködnek magyarlapádi hagyományőrzők és a negyven éve alakult Piros Pántlikás zenekar, amely a díjkiosztó után koncertezik.

A székelyföldi emberek életét, történeteit bemutató Székelyföld 1000 arca portréfilmsorozat két erdővidéki alkotója, Szőcs Szilárd és Deák András a Háromszék Tánc­stúdióban ismerteti az általuk kezdeményezett és kivitelezett projektet, ugyanott a délutáni órákban bemutatják a Romániai Magyar Néptánc Egyesület oktatási segédjegyzet-sorozatának tizenegyedik, Véle fordulok gyorsan című kötetét, és kerekasztal-beszélgetésen osztják meg gondolataikat a szakma képviselői a néptáncoktatás jelenéről és múltjáról. A szombat esti, a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében tartott koncert valóságos népzenei kuriózum: a magyarországi táncházmozgalom születésével szinte egyidős, közel ötven­éves Muzsikás Együttes és Kacsó Hanga énekes a sokáig elfeledettnek hitt kelet-magyarországi, máramarosi, erdélyi falusi magyar zsidó népzenéből nyújt ízelítőt, de az együttes gazdag repertoárjából is hallhatunk jól ismert népzenei darabokat. A kétnapos programot gazdagítja a Háromszék Táncstúdió előcsarnokában berendezett fotókiállítás néhai „Türei” Lengyel László gyűjteményéből, valamint Kása Béla Moldovától Székig című, prímásokról készített fotói a főtéren.

A sepsiszentgyörgyi népzene- és néptánctalálkozó kezdeti célkitűzéséről Virág Endre elmondta, azzal a szándékkal indult, hogy a még élő hagyományos közösségektől népzenét és néptáncot gyűjtsenek, amiből a következő nemzedékek tudjanak meríteni. Ami meg is történt, s bár az idős hagyományőrzők tábora megfogyatkozott, még mindig vannak, akiktől lehet és érdemes tanulni. Az, hogy ezt az örökséget meg lehet mutatni a széles nagyközönségnek, és ezáltal újabb közösségek alakulnak, szintén célja és hozadéka a találkozónak – mondotta.