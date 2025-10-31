Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A kormány elfogadta Árkos község zászlaját

2025. október 31., péntek, Közélet

Románia kormánya tegnapi ülésén elfogadta Árkos község zászlótervét – közölte a kormányhatározatot benyújtó közigazgatási minisztérium vezetője, Cseke Attila. A jelkép a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után válik hivatalossá.

    Árkos község zászlóterve

Árkos zászlaja fektetett fehér téglalap, melynek közepén a község címere jelenik meg. A címert Háromszékről még az elsők között, 2005-ben fogadta el az akkori kormány. A háromszögű pajzs zöld mezejében fekete talajon álló ezüst farkas jobb mancsával arany kettős keresztet emel a magasba, bal mancsában három búzakalászt tart. A kettős keresztet tartó farkas a községért egykor sokat tevő Szentkereszty család címerképe, a három búzakalász a település egykori pecsétjéről származik. 

A pajzsot a községi rangot jelképező egybástyás ezüst falkorona fedi. A pajzs alakja és a falkorona kötelező elemek Romániában – közölte Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus, a jelképek tervezője. Hozzátette, a zászlót többéves huzavona után sikerült elfogadtatni. Kezdetben csak a pajzs nélküli címerképet tartalmazta, de ezt nem fogadta el Bukarest, teljesen jogtalanul. (M. I.)

Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-31
