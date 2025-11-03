Szerencsés volt a tizenhármas szám a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolói számára, akik ennyi dobogós helyezést szereztek szombaton a nemzetközi cselgáncs Unió Kupa idei kiírásán. A Szatmárnémetiben megtartott hagyományos viadalon a háromszékiek ismét tanúbizonyságot tettek tudásukról és kitartásukról, méltán öregbítve a céhes városi dzsúdó hírnevét.

Szombaton Szatmárnéme­tiben tartották meg a nemzetközi cselgáncs Unió Kupa 28. kiírását, amelyen romániai, magyar és ukrán klubok színeiben több mint háromszáz sportoló lépett tatamira. A népes mezőnyben ott voltak a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK dzsudokái is, akiket Veres László kísért el a rangos és hagyományos utánpótlás-viadalra. A megmérettetésen a céhes városi klub tizenöt tehetséges versenyzője tette próbára magát, és összesen tizenhárom dobogós helyezéssel – kilenc elsővel, valamint két-két második és harmadik hellyel – zárta a határ menti vetélkedőt.

A tizenegy év alattiak korosztályában Voina Vic­toria (28 kg) és Kovács Ádám (42 kg) nem talált legyőzőre, míg Vollancs Berta (48 kg) a második helyen végzett. Az U13-as korcsoportban Voina Alex (34 kg) és Kosztándi Ákos (55 kg) remek versenyzéssel a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel, csapattársuk, Tamás Zenkő (36 kg) pedig harmadik lett. Az U15-ösök között Gazda Bence (42 kg) a második helyen zárt, míg az U18-asok küzdelmében Crăciun Dániel (55 kg), Tamás Gábor (60 kg), Zoller Botond (66 kg), Pál Norbert (73 kg) és Kovács Máté (81 kg) a pódium legmasabb fokára állhatott fel, Nagy Roland (50 kg) megnyerve kisdöntőjét harmadikként fejezte be a kupaviadalt. A kézdivásárhelyiek további két cselgáncsozója, Kémenes József (46 kg, U11) és Füstös Csongor (30 kg, U13) értékes versenytapasztalatot gyűjtve, helyezés nélkül zárta az Unió Kupát, amelyen a 28 együttes közül a Nagy Mózes SK az élen végzett csapat­versenyben. (tibodi)