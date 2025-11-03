Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

CselgáncsNépes mezőnyben bizonyítottak

2025. november 3., hétfő, Sport

Szerencsés volt a tizenhármas szám a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolói számára, akik ennyi dobogós helyezést szereztek szombaton a nemzetközi cselgáncs Unió Kupa idei kiírásán. A Szatmárnémetiben megtartott hagyományos viadalon a háromszékiek ismét tanúbizonyságot tettek tudásukról és kitartásukról, méltán öregbítve a céhes városi dzsúdó hírnevét.

  • Népes mezőnyben bizonyítottak a céhes városiak. Fotó: Facebook / Veres László
    Népes mezőnyben bizonyítottak a céhes városiak. Fotó: Facebook / Veres László

Szombaton Szatmárnéme­tiben tartották meg a nemzetközi cselgáncs Unió Kupa 28. kiírását, amelyen romániai, magyar és ukrán klubok színeiben több mint háromszáz sportoló lépett tatamira. A népes mezőnyben ott voltak a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK dzsudokái is, akiket Veres László kísért el a rangos és hagyományos utánpótlás-viadalra. A megmérettetésen a céhes városi klub tizenöt tehetséges versenyzője tette próbára magát, és összesen tizenhárom dobogós helyezéssel – kilenc elsővel, valamint két-két második és harmadik hellyel – zárta a határ menti vetélkedőt.

A tizenegy év alattiak korosztályában Voina Vic­toria (28 kg) és Kovács Ádám (42 kg) nem talált legyőzőre, míg Vollancs Berta (48 kg) a második helyen végzett. Az U13-as korcsoportban Voina Alex (34 kg) és Kosztándi Ákos (55 kg) remek versenyzéssel a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel, csapattársuk, Tamás Zenkő (36 kg) pedig harmadik lett. Az U15-ösök között Gazda Bence (42 kg) a második helyen zárt, míg az U18-asok küzdelmében Crăciun Dániel (55 kg), Tamás Gábor (60 kg), Zoller Botond (66 kg), Pál Norbert (73 kg) és Kovács Máté (81 kg) a pódium legmasabb fokára állhatott fel, Nagy Roland (50 kg) megnyerve kisdöntőjét harmadikként fejezte be a kupaviadalt. A kézdivásárhelyiek további két cselgáncsozója, Kémenes József (46 kg, U11) és Füstös Csongor (30 kg, U13) értékes versenytapasztalatot gyűjtve, helyezés nélkül zárta az Unió Kupát, amelyen a 28 együttes közül a Nagy Mózes SK az élen végzett csapat­versenyben. (tibodi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-03 08:00 Cikk megjelenítése: 67 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 498
szavazógép
2025-11-03: Sport - :

Fölényes diadal Nagyszombaton (Műkorcsolya)

Az észtországi szezonnyitó után a második versenyét is megnyerte a kézdivásárhelyi Nagy-Rozsnyai Lotti, aki a felvidéki Nagyszombaton megtartott műkorcsolya Tirnavia Ice Cup elnevezésű viadalon a 10 éves lányok korosztályában nem talált legyőzőre. A háromszéki sportoló remek idénykezdésen van túl, ami bizakodásra ad okot a november 13-án kezdődő európai kritérium-versenysorozat előtt.
2025-11-03: Magazin - :

Belga apátsági sör: Affligem Blond (Sörcsap – a székely sörkalauz)

Legutóbb februárban véleményeztem egy belga habos nedűt (Hoegaarden Witbier), és most a sörvilág felfedezésében tett több hónapos körutam után egy különleges serital erejéig térjünk vissza Belgiumba, mivel innen érkezett következő tesztalanyom. Az Affligem Blond egy halvány aranyszőke belga apátsági sör, amelyet egyértelműen érdemes volt megkóstolni.
rel="noreferrer"