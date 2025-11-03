Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MűkorcsolyaFölényes diadal Nagyszombaton

2025. november 3., hétfő, Sport

Az észtországi szezonnyitó után a második versenyét is megnyerte a kézdivásárhelyi Nagy-Rozsnyai Lotti, aki a felvidéki Nagyszombaton megtartott műkorcsolya Tirnavia Ice Cup elnevezésű viadalon a 10 éves lányok korosztályában nem talált legyőzőre. A háromszéki sportoló remek idénykezdésen van túl, ami bizakodásra ad okot a november 13-án kezdődő európai kritérium-versenysorozat előtt.

  • Középen Nagy-Rozsnyai Lotti. Fotó: Facebook / Nagy-Rozsnyai Annamaria
    Középen Nagy-Rozsnyai Lotti. Fotó: Facebook / Nagy-Rozsnyai Annamaria

Október 30-án és 31-én a felvidéki Nagyszombat adott otthont a műkorcsolya Tirnavia Ice Cup tizenhetedik kiírásának, melyen háromszéki induló, a kézdivásárhelyi Nagy-Rozsnyai Lotti is részt vett. A tehetséges céhes városi sportoló a 10 éves lányok korosztályában állt jégre, ahol tizenötödmagával küzdött a legjobbaknak járó elismerésért.

A Kézdivásárhelyi SE színeiben jégre lépő Lotti egy erős és magabiztos produkcióval rukkolt elő, a versenybírák pedig messzemenően a legjobbnak ítélték, így majdnem hat ponttal előzte meg a második helyezett szlovák Nyirgi Izabellát. A nagyszombati dobogó harmadik fokára szintén egy szlovák korcsolyázó, Sophia Osuska állhatott fel. 

„A csütörtöki versenynap furcsa kettősséggel bírt. Lotti a versenyen megugrotta az első tripla Lutzot, igaz, nem tisztán, de másik két ugrására bónuszpontot is kapott. Mivel azonban sokat hibázott, saját maga elvárásainak nem tudott teljes mértékben megfelelni. Anyaként úgy gondolom, hogy a hibákból tanulunk a legtöbbet, és Lotti, mi nagyon büszkék vagyunk rád” – írta közösségi oldalán Nagy-Rozsnyai Annamari, tehetséges sportolónk édesanyja.

Tallinn után Nagyszombaton is nyert Lotti, aki számára a remek idénykezdés bizakodásra ad okot a november 13-án kezdődő európai kritérium-versenysorozat első állomása előtt. A kézdivásárhelyi lánynak idén új kategóriában, a Cubs I.-ben kell helytállnia, annak fényében is, hogy az előző években két korosztályban – Cubs II. és Chicks I. – is megnyerte a nemzetközi viadalt.

Tirnavia Ice Cup, 10 éves lányok: 1. Nagy-Rozsnyai Lotti 45.32 pont, 2. Nyirgi Izabella (szlovák) 39.35, 3. Sophia Osuska (szlovák) 37.11, 4. Hana Msallova (szlovák), 36.91, 5. Simona Celkova (szlovák) 36.45. (tibodi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-03 08:00 Cikk megjelenítése: 112 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 498
szavazógép
2025-11-03: Szabadidő - :

A nap fotója

2025-11-03: Sport - :

Népes mezőnyben bizonyítottak (Cselgáncs)

Szerencsés volt a tizenhármas szám a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolói számára, akik ennyi dobogós helyezést szereztek szombaton a nemzetközi cselgáncs Unió Kupa idei kiírásán. A Szatmárnémetiben megtartott hagyományos viadalon a háromszékiek ismét tanúbizonyságot tettek tudásukról és kitartásukról, méltán öregbítve a céhes városi dzsúdó hírnevét.
rel="noreferrer"