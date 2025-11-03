Az észtországi szezonnyitó után a második versenyét is megnyerte a kézdivásárhelyi Nagy-Rozsnyai Lotti, aki a felvidéki Nagyszombaton megtartott műkorcsolya Tirnavia Ice Cup elnevezésű viadalon a 10 éves lányok korosztályában nem talált legyőzőre. A háromszéki sportoló remek idénykezdésen van túl, ami bizakodásra ad okot a november 13-án kezdődő európai kritérium-versenysorozat előtt.

Október 30-án és 31-én a felvidéki Nagyszombat adott otthont a műkorcsolya Tirnavia Ice Cup tizenhetedik kiírásának, melyen háromszéki induló, a kézdivásárhelyi Nagy-Rozsnyai Lotti is részt vett. A tehetséges céhes városi sportoló a 10 éves lányok korosztályában állt jégre, ahol tizenötödmagával küzdött a legjobbaknak járó elismerésért.

A Kézdivásárhelyi SE színeiben jégre lépő Lotti egy erős és magabiztos produkcióval rukkolt elő, a versenybírák pedig messzemenően a legjobbnak ítélték, így majdnem hat ponttal előzte meg a második helyezett szlovák Nyirgi Izabellát. A nagyszombati dobogó harmadik fokára szintén egy szlovák korcsolyázó, Sophia Osuska állhatott fel.

„A csütörtöki versenynap furcsa kettősséggel bírt. Lotti a versenyen megugrotta az első tripla Lutzot, igaz, nem tisztán, de másik két ugrására bónuszpontot is kapott. Mivel azonban sokat hibázott, saját maga elvárásainak nem tudott teljes mértékben megfelelni. Anyaként úgy gondolom, hogy a hibákból tanulunk a legtöbbet, és Lotti, mi nagyon büszkék vagyunk rád” – írta közösségi oldalán Nagy-Rozsnyai Annamari, tehetséges sportolónk édesanyja.

Tallinn után Nagyszombaton is nyert Lotti, aki számára a remek idénykezdés bizakodásra ad okot a november 13-án kezdődő európai kritérium-versenysorozat első állomása előtt. A kézdivásárhelyi lánynak idén új kategóriában, a Cubs I.-ben kell helytállnia, annak fényében is, hogy az előző években két korosztályban – Cubs II. és Chicks I. – is megnyerte a nemzetközi viadalt.

Tirnavia Ice Cup, 10 éves lányok: 1. Nagy-Rozsnyai Lotti 45.32 pont, 2. Nyirgi Izabella (szlovák) 39.35, 3. Sophia Osuska (szlovák) 37.11, 4. Hana Msallova (szlovák), 36.91, 5. Simona Celkova (szlovák) 36.45. (tibodi)