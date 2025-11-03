Könyvbemutató

KÉZDIVÁSÁRHELY. November 5-én, szerdán 17 órától a Vigadó Művelődési

Központ földszintjén, a Maass­luis Nyugdíjasklubban bemutatják Kalányos Ottó lelkész Ha te pap leszel, én pápa című könyvét. * Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében mutatják be Borcsa János új kötetét a Vigadó Művelődési Központ dísztermében november 6-án, csütörtökön 18 órától. A szülővárosa által Pro Urbe díjjal kitüntetett szerző Olvasatokban az élet című, sorrendben tizennegyedik kötete ez év szeptemberében jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában. Az irodalmi tanulmányokat, kritikákat és esszéket tartalmazó könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője. A könyvbemutató végén a szerző dedikál.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti műsorán: 4-én, kedden, 5-én, szerdán és 8-án, pénteken 19 órától a kamarateremben Mikor lesz nyár? – színházi elő­adás A. P. Csehov művei alapján. Írta és rendezte: Barabás Olga. Az előadás időtartama: 1 óra 50 perc, szünet nélkül. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

BEMUTATÓ AZ UDVARTÉR SZÍNHÁZBAN. November 4-én, kedden 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében bemutatják a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Édes Anna című darabot. A regényt színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba. A 2025/2026-os bérletrendszer első elődását a Kosztándi Jenő-bérleteseknek játsszák (szabadjegyek is kaphatók).

Tánc

KALLÓS ZOLTÁN EMLÉKÉRE. November 7-én, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében Kallós Zoltán emlékére a Ritka magyar című táncelőadást játssza az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház tánckara, a Heveder zenekar kíséretében. Rendező-koreográfus: Tőkés Csaba Zsolt. Jegyet a központi jegyirodában lehet vásárolni. Nyitvatartás: hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával.

Zene

HOMMAGE Á ÉDITH PIAF. Kovásznán november 7-én, pénteken 19 órától a Művelődési Központban László Zsuzsa előadásában az énekesnő élete különleges megvilágításban jelenik meg, játékát pedig D. Gulácsi Zsuzsanna és Zakariás Zalán zenei kettőse egészíti ki.

ORGONAKONCERT. November 7-én, pénteken 18 órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban orgonakoncertet ad Kristófi János orgonaművész, 1987 óta a nagyváradi székesegyház orgonistája, 2011 októberétől karnagya is. A nagyváradi székesegyház Szent László Énekkarával rendszeresen fellépnek a salzburgi dómban.

MUZSIKÁS EGYÜTTES. Folytatódik az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány Őshonosok a hazában nevű projektje, amelynek keretében kisebbségi kultúrákat képviselő művészek produkcióit hozzák el Erdélybe. November 8-án, szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciateremben a nagy nevű magyarországi Muzsikás együttes Kacsó Hanga Borbála népi énekessel együtt lép fel. Elfeledettnek hitt magyar zsidó zenét játszanak, de a régi Muzsikás-lemezekről is felcsendülnek dalok. A sepsiszentgyörgyi koncert beépül a 35. Népzene- és Néptánctalálkozó programjába, a részvétel adományalapú.

Ismeretterjesztő előadás Sepsiszentgyörgyön

A magyar tudomány napja alkalmából, november 5-én, szerdán 18 órától diákoknak és felnőtteknek is ajánlott, magyar Nobel-díjas tudósokról szóló zenés ismeretterjesztő előadást tartanak a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A rendezvény narrátora Nagy Péter Zoltán (Csíkszereda). Közreműködik: György László (gitár és ének). Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Hitvilág

TIZENKÉT NAPOS TERÁPIÁS PROGRAM. A Bonus Pastor Alapítvány november 17–28. között szervezi meg az idei utolsó 12 napos terápiás programot szenvedélybeteg férfiaknak és nőknek, valamint felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban. A program az előadások, szemináriumok, csoportfoglalkozások mellett kiscsoportos beszélgetéseket, személyes tanácsadást és igei elcsendesülést is tartalmaz. A felvétel előzetes interjú alapján történik, amelyre személyes jelentkezés szükséges. További részletek a bonuspastor.ro oldalon találhatóak.

Megemlékezés Barcaföldváron

Koszorúzással egybekötött megemlékező istentiszteletet tartanak a nemzeti gyásznapon, november 4-én, kedden 15.30 órától az egykori barcaföldvári fogolytábor helyén létesült emlékkertben.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13, 14.40 és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Máramarosszigetről, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16 órától Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 16.30-tól Stitch Head (románul beszélő), 18 órától Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (román feliratos), 18.15-től Jó kutya (román feliratos), 20 órától Lăzărescu úr halála (román filmdráma), 20.15-től Vadászat után (magyar feliratos).

Megjelent

Megjelent a 2026-os Székely Kalendárium. Szerkesztői Székelyföld, a székelység gyöngyszemeinek számbavételét, népszerűsítését, ezáltal a székely-magyar tudat erősítését tartották vezérelvüknek a kiadvány összeállításakor. A 336 oldalas, igényes kivitelezésű, színes kalendárium a szokványos évkönyvekre jellemző, változatos tematika mellett kiemelt figyelmet fordít borvizekre, népi gyógymódokra, természeti látnivalókra, történelmi nevezetességekre és személyiségekre, műemlékekre, gasztronómiára, hagyományokra, humorra – egyszóval mindazon értékekre, amelyek Székelyföld kincsestárát képezik. A Székely Kalendárium idén is bőven kínál háromszéki vonatkozású írásokat, így például az 1916-os erdővidéki román betörésről, a berecki millenniumi obeliszkről, az utolsó uzoni örményekről, Kézdiszék gyógyfürdőiről, Kovászna mofettáiról, Sissi-emlékhelyekről, a torjai Büdös-barlangról, Zágon sportcsillagáról, Szabó Katalinról, de exkluzív interjú is olvasható Hunyadi János filmbéli alakítójával, a zabolai születésű Kádár L. Gellérttel. A 2026-os Székely Kalendárium a H–Press lap­árudáiban is megvásárolható, ára változatlanul 32 lej.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona gyógyszertár (0372 409 392) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Szotyorban, kedden Kilyénben. Honlap: tega.ro.