Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi születésű uzoni

MAGYARI EDIT

(szül. PAPP)

szerető szíve 88. életévében megszűnt dobogni.

Földi maradványait 2025. november 4-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni ravatalozóháztól a református temetőben.

Részvétfogadás november 3-án 17 órától.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120532

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bibarcfalvi születésű középajtai

özv. BENKŐ JÓZSEFNÉ

SZABÓ ZSUZSANNA

életének 95., özvegységének 21. évében 2025. október

19-én elhunyt.

A virrasztás a középajtai

ravatalozóházban lesz megtartva november 5-én,

szerdán 16 és 18 óra között, temetése a bibarcfalvi temetőben november 6-án 13 órakor a ravatalozóházból református szertartás

szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugodjon békében.

A gyászoló család

1120525

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”

(1Korinthus 13,13)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, édesapa, nagyapa

és dédnagyapa,

id. MIKLÓS ANDRÁS

életének 87. évében csen­desen megpihent.

Drága halottunktól végső búcsút veszünk 2025. november 4-én, kedden 13 órakor a szotyori ravatalozóházban, majd örök nyugalomra helyezzük a református

temetőben.

Részvétfogadás november 3-án, hétfőn 17 órától,

valamint a temetés előtt

egy órával.

Kegyeletüket

egy szál virággal róják le.

A koszorúmegváltást a halottasház bejáratánál kihelyezett perselybe gyűjtjük, melyet a család a szotyori református egyháznak adományoz.

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük, s hálával gondolunk életére, szeretetére és példájára.

Nyugodjék békében!

A gyászoló család

1120531

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy

a sepsiszentgyörgyi

SORBÁN JÓZSEF

életének 97. évében elhunyt.

Temetése 2025. november 3-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójából.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1120530

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó édesanyánk,

özv. id. BARTÓK GERGELYNÉ

SÁNTHA ANNA

életének 93., özvegységének 15. évében hosszas szenvedés után örökre megpihent.

Temetése 2025. november 3-án, hétfőn 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Emlékét örökre

szívünkben őrizzük.

Három gyermeke

és azok családja

3072

Megemlékezés

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk

a drága jó édesanyára,

BÁLINT MAGDOLNÁRA

halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4335685

Eltelt már hosszú 16 év, KÖNCZEI VERONIKA,

a mosolyod bennünk él.

Érted nyíljanak ma szép

színes orchideák.

Sepsiszentgyörgyön van

egy sír, melyet

mély fájdalommal látogat

egy kis család.

4335687

Szíved nemes volt, / kezed dolgos, / életed nehéz volt, / álmod legyen boldog.

Fájó szívvel emlékezünk

a hat hónapja elhunyt, csíkszentkirályi születésű

sepsiszentgyörgyi

CSŐSZ MÁRIÁRA.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4335688