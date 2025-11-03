Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi születésű uzoni
MAGYARI EDIT
(szül. PAPP)
szerető szíve 88. életévében megszűnt dobogni.
Földi maradványait 2025. november 4-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni ravatalozóháztól a református temetőben.
Részvétfogadás november 3-án 17 órától.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120532
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bibarcfalvi születésű középajtai
özv. BENKŐ JÓZSEFNÉ
SZABÓ ZSUZSANNA
életének 95., özvegységének 21. évében 2025. október
19-én elhunyt.
A virrasztás a középajtai
ravatalozóházban lesz megtartva november 5-én,
szerdán 16 és 18 óra között, temetése a bibarcfalvi temetőben november 6-án 13 órakor a ravatalozóházból református szertartás
szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodjon békében.
A gyászoló család
1120525
„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
(1Korinthus 13,13)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, édesapa, nagyapa
és dédnagyapa,
id. MIKLÓS ANDRÁS
életének 87. évében csendesen megpihent.
Drága halottunktól végső búcsút veszünk 2025. november 4-én, kedden 13 órakor a szotyori ravatalozóházban, majd örök nyugalomra helyezzük a református
temetőben.
Részvétfogadás november 3-án, hétfőn 17 órától,
valamint a temetés előtt
egy órával.
Kegyeletüket
egy szál virággal róják le.
A koszorúmegváltást a halottasház bejáratánál kihelyezett perselybe gyűjtjük, melyet a család a szotyori református egyháznak adományoz.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük, s hálával gondolunk életére, szeretetére és példájára.
Nyugodjék békében!
A gyászoló család
1120531
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy
a sepsiszentgyörgyi
SORBÁN JÓZSEF
életének 97. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 3-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójából.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1120530
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó édesanyánk,
özv. id. BARTÓK GERGELYNÉ
SÁNTHA ANNA
életének 93., özvegységének 15. évében hosszas szenvedés után örökre megpihent.
Temetése 2025. november 3-án, hétfőn 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Emlékét örökre
szívünkben őrizzük.
Három gyermeke
és azok családja
3072
Megemlékezés
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk
a drága jó édesanyára,
BÁLINT MAGDOLNÁRA
halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335685
Eltelt már hosszú 16 év, KÖNCZEI VERONIKA,
a mosolyod bennünk él.
Érted nyíljanak ma szép
színes orchideák.
Sepsiszentgyörgyön van
egy sír, melyet
mély fájdalommal látogat
egy kis család.
4335687
Szíved nemes volt, / kezed dolgos, / életed nehéz volt, / álmod legyen boldog.
Fájó szívvel emlékezünk
a hat hónapja elhunyt, csíkszentkirályi születésű
sepsiszentgyörgyi
CSŐSZ MÁRIÁRA.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335688