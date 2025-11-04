Végéhez közeledik az óvodaépítés Uzonban

A belső terek már elkészültek, a kivitelező a kinti munkálatokat végzi az uzoni új óvoda épületén – tájékoztatott érdeklődésünkre Bordás Enikő polgármester, aki szerint a beruházás immár több mint 90 százalékban elkészültnek tekinthető.

Bordás Enikő elmondta, több probléma sürgős orvoslását várják még a bukaresti építőtől – egyebek mellett az ingatlan víztartálya vagy a tűzálló ajtók kapcsán felmerültekét is –, továbbá kisebb módosításokat kell végrehajtaniuk. Ezeket a helyi tanácsnak és a finanszírozónak is jóvá kell hagynia – tette hozzá a településvezető –, ezért is fontos, hogy mielőbb elkészüljenek.

Az új tanintézményt szeptember 30-ig kellett volna átadni, azonban az önkormányzat hosszabbítást kért, hogy befejezhessék a még elmaradt munkálatokat. Azt remélik, hogy a folyamat novemberben lezárul.

Mint arról korábban beszámoltunk, az uniós forrásból finanszírozott jelentős beruházás megvalósulását több bonyodalom is akadályozta. Építője eredetileg egy Dâmbovița megyei vállalkozás volt, mellyel az önkormányzat kénytelen volt szerződést bontani, miután különféle problémákra hivatkozva halogatták, végül pedig abbahagyták a munkát. Így történt, hogy az eredetileg három évre tervezett munkálat nagy részének befejezésére szűk fél éve maradt a tavasszal meghirdetett közbeszerzés nyomán nyertesnek bizonyult bukaresti cégnek.