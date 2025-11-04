Hétvégi rendőrségi akciók

A Kovászna megyei rendőrség munkatársai a hétvégén fokozott ellenőrzéseket végeztek Háromszéken a közúti balesetek megelőzése, a közbiztonság fenntartása, valamint a szabályszegések visszaszorításáért. Az akciók során több ittas és jogosítvány nélküli járművezetőt azonosítottak, továbbá több személyi sérüléssel járó közúti baleset is történt.

Jogosítvány nélküli és ittas vezetők

Sepsiszentgyörgyön pénteken a rendőrök megállítottak egy férfit, aki vezetői engedély nélkül közlekedett. Az ügyben bűnvádi eljárás indult. Sepsibükszádon egy 50 éves férfinál az alkoholszonda 1,05 mg/l alkoholszintet mutatott a kifújt levegőben. Ellene ittas vezetés gyanújával indult vizsgálat. Uzonban péntek éjjel megállítottak egy autót, amelyet házilag készített rendszámtáblával szereltek fel. Kiderült, hogy a járművet korábban kivonták a forgalomból. A sofőr ellen be nem jegyzett jármű vezetése miatt indult eljárás. Nyáraspatakon egy kvadot vezető férfi sem hajtásival, sem a négykerekűre szóló érvényes papírokkal nem rendelkezett, továbbá a leheletében 0,79 mg/l alkoholszintet is kimutatott a szonda. Be nem jegyzett jármű engedély nélküli ittas vezetéséért rögtön három ügyben is megindult ellene a vizsgálat. Bodzafordulón egy 68 éves férfinál 0,43 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda. Ellene is eljárás indult ittas vezetés miatt.

Balesetek

Szombat este egy autó árokba borult Bölönpatakon, majd a sofőr és utasai elhagyták a helyszínt. A rendőrök rövid időn belül azonosították a járművet és vezetőjét, egy 21 éves fiatalembert, aki jogosítvány nélkül, ittasan ült a volánnál (leheletében 0,82 mg/l szesztartalmat mértek). A balesetben egy 19 éves nő megsérült. Jogosítvány nélküli és ittas vezetés, a helyszín elhagyása ügyében folyik eljárás, és mivel a sofőr az apja tudtával vezette annak járművét, az ő nevére is iratcsomót nyitottak. Kézdivásárhelyen pénteken két autó ütközött a Molnár Józsiás és a Béke utca kereszteződésében, négyen megsérültek. Csernátonban szombaton két külön közúti baleset is történt a 11-es országúton, mindkét esetben ráfutásos balesetről van szó, egy sérültről ad hírt a közlemény. Kökösben ugyancsak a 11-es főúton hétfő reggel két autó frontálisan ütközött, egy 66 éves férfi megsérült. A balesetekben érintett sofőrök egyikénél sem mutatta ki az alkoholszonda szeszes ital fogyasztását. Az ügyekben gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt folynak az eljárások.

Fokozott ellenőrzések

A Kézdiszéken és Bodzavidéken tartott hétvégi akciók során a rendőrök több mint 320 személyt és 280 járművet ellenőriztek, 130 alkoholszondás vizsgálatot végeztek, és 98 szabálysértést állapítottak meg. A kiszabott bírságok összértéke meghaladta a 93 ezer lejt, továbbá 13 vezetői jogosítványt és 6 forgalmi engedélyt függesztettek fel.

Egyéb intézkedések

Kézdivásárhelyen egy vendéglátóhelyen egy 19 éves fiatalembernél bicskát találtak. Ellene illegális fegyverviselés miatt bűnvádi eljárás indult. Bodzaforduló közelében egy 22 éves férfi 118 km/órával közlekedett 60-as táblával jelzett útszakaszon, míg egy 33 éves motoros 180 km/órával száguldott ott, ahol a megengedett sebesség 100 km/óra volt. Mindkét esetben 1822,5 lejes pénzbírságot és a vezetői engedély bevonását rendelték el 90, illetve 120 napra.

Zágon községben letartóztattak egy 33 éves férfit, akit a Brassói Táblabíróság két és fél év letöltendő szabadságvesztésre ítélt ittas és engedély nélküli vezetés miatt. A férfit a rendőrök büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

A Kovászna megyei rendőrség tegnapi közleményében jelzi, hogy folytatja a közúti ellenőrzéseket és közbiztonsági akciókat a közlekedésbiztonság növelése, a szabálysértések megelőzése és a közrend fenntartása érdekében. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, ne vezessenek alkohol hatása alatt, és ügyeljenek saját és mások biztonságára. (sz.)