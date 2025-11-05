Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. november 5., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó nagymama, anyós, anyatárs, rokon, barát, jó szomszéd, a kézdi­vásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi
özv. KOVÁCS MELÁNIA ­GABRIELLA
(szül. FÜSTÖS)
szerető szíve életének 92. évében 2025. november 3-án megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait november 5-én 15 órakor helyezzük örök ­nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a lécfalvi
id. BITAI JÓZSEF
életének 79. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 6-án 14 órakor lesz 
a családi háztól.
A gyászoló család
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk ­drága halottunkra,
COMAN MARGITRA ­halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
2025-11-04: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Gázpalack robbant, ketten megsérültek

Gázpalack robbant tegnap egy lakóházban a Bodzafordulóhoz tartozó Virágospatakon. A megyei sürgősségi felügyelőség tájákoztatója szerint a robbanás pillanatában egy nő és egy férfi tartózkodott a lakásban, mindketten megsérültek. 
2025-11-05: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 17 órától a Vigadó Művelődési Központ földszintjén a Maassluis Nyugdíjasklubban bemutatják Kalányos Ottó lelkész Ha te pap leszel, én pápa című könyvét.
