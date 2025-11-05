Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó nagymama, anyós, anyatárs, rokon, barát, jó szomszéd, a kézdi­vásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. KOVÁCS MELÁNIA ­GABRIELLA

(szül. FÜSTÖS)

szerető szíve életének 92. évében 2025. november 3-án megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait november 5-én 15 órakor helyezzük örök ­nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a lécfalvi

id. BITAI JÓZSEF

életének 79. évében elhunyt.

Temetése 2025. november 6-án 14 órakor lesz

a családi háztól.

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk ­drága halottunkra,

COMAN MARGITRA ­halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

