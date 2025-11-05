Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó nagymama, anyós, anyatárs, rokon, barát, jó szomszéd, a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi
özv. KOVÁCS MELÁNIA GABRIELLA
(szül. FÜSTÖS)
szerető szíve életének 92. évében 2025. november 3-án megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait november 5-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120539
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a lécfalvi
id. BITAI JÓZSEF
életének 79. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 6-án 14 órakor lesz
a családi háztól.
A gyászoló család
4335699
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra,
COMAN MARGITRA halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120527