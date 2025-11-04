Gázpalack robbant, ketten megsérültek

A helyszínre siető SMURD-egységek szakemberei megállapították, hogy a nőnek az arcán keletkeztek égési sérülések, míg a férfinak az arcán, valamint a karjain találtak másod- és harmadfokú égési sebeket. Ellátásukhoz a megyei mentőszolgálat szakembereinek segítségét is kérték, illetve a brassói mentőhelikoptert is igénybe vették. A robbanást nem követte tűz, a történtek nyomán az áramszolgáltató, valamint az építésügyi felügyelőség képviselői is kiszálltak a helyszínre.

Az eset kapcsán a megyei sürgősségi felügyelőség a gázpalackok használatára vonatkozó alapvető szabályok betartására figyelmeztetett. Arra kérik a lakosságot, legyenek elővigyázatosak, ne helyezzenek és ne tároljanak gázpalackokat hőforrások közelében. Ne használjanak olyan gázpalackot, amely nem rendelkezik nyomásszabályozóval, amelynek sérült vagy repedt a tömítése. Tilos nyílt lángot használni a palack, a tömítések, a nyomásszabályozók vagy a gázcsövek, gázvezetékek szivárgásának ellenőrzéséhez. Ezt a műveletet szappanos vízzel kell elvégezni – szögezték le. Tilos ugyanakkor lánggal melegíteni a gázpalackokat, illetve nem szabad azokat fekvő vagy ferde helyzetben, vagy fejjel lefelé működtetni. Kérik a lakosságot, hogy ne használjanak rögtönzött gázpalackokat, és ne próbálkozzanak azok tartalmát más tartályokba áttölteni. Figyeljenek arra, hogy ne maradjon felügyelet nélkül étel a tűzhelyen, és amennyiben hosszabb időre el kell hagyni a konyhát, vagy befejezték a főzést, kapcsolják ki a tűzhelyet vagy a sütőt – tanácsolják a szakemberek.