♦ Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében mutatják be Borcsa János új kötetét a Vigadó Művelődési Központ dísztermében 6-án, csütörtökön 18 órától. A szülővárosa által Pro Urbe díjjal kitüntetett szerző Olvasatokban az élet című, sorrendben tizennegyedik kötete ez év szeptemberében jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában. Az irodalmi tanulmányokat, kritikákat és esszéket tartalmazó könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője. A könyvbemutató végén a szerző dedikál.

SEPSISZENTGYÖRGY. A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében 6-án, csütörtökön 18 órától bemutatják Pálmai Tamás, a Háromszék külső munkatársa Katica macija című meséskönyvét. Beszélgetőtárs Farcádi Botond főszerkesztő, közreműködik a Mácsafej zenekar. ♦ A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében 6-án, csütörtökön 18 órától bemutatják Lőrinczi Vencelné Dénes Etelka Árapataki élő népművészet című kötetét. A Polis Kiadónál 2025-ben megjelent kötetet Szőcsné Gazda Enikő és Dávid Gyula mutatja be.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti műsorán: ma és 8-án, pénteken 19 órától a kamarateremben A. P. Csehov művei alapján: Mikor lesz nyár?; írta és rendezte: Barabás Olga. Az előadás időtartama: 1 óra 50 perc, szünet nélkül. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatóak.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház novemberi szabadelőadásainak időpontjai a stúdióteremben: 8-án, szombaton 11 órától a Csodaszarvas (6 éven felülieknek), 10-én, hétfőn 18 órától Mamó (8 éven felülieknek), 13-án, csütörtökön 18 órától Ha én felnőtt volnék (5 éven felülieknek), 21-én, pénteken 18 órától A kis herceg (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Tánc

35. NÉPZENE- ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ JEGYEI. A ritka magyar című előadásra a teljes árú jegy 40 lej, kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak 20 lej; a Muzsikás együttes Szól a kakas már című koncertjére a teljes árú jegy 40 lej, kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak 20 lej; táncházakban pénteken 20 lej, szombaton ingyenes a belépés. A többi programra a belépés ingyenes. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a helyszínen kaphatók. Telefonszám: 0267 312 104.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Láncfűrészes ember – A film: Reze arc (román feliratos), 16.30-tól Haláli állatok hajnala (románul beszélő), 18 órától Vadászat után (román feliratos), 18.15-től Elrontott életek (magyarul beszélő), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő) és Az évszázad rablása (román akciófilmdráma).

Hitvilág

ZÁRÓ SZENTMISE. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban csütörtökön fejeződik be a négyhetes imalánc a békéért. A záró szentmise 18 órától kezdődik, amelyet Ilyés Zsolt plébános mutat be, utána szentségimádással zárul a rendezvény.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 7 órától szentmise Máréfalváról, 7.50-től A hét plébániája, 8 órától Ébredjen a Mária Rádióval, 8.05-től ima a hivatásokért, 8.30-tól imalánc a békéért, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 11 órától Kapcsoljuk Rómát – általános pápai audiencia, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Ismeretterjesztő előadás

A magyar tudomány napja alkalmából ma 18 órától diákoknak és felnőtteknek is ajánlott, magyar Nobel-díjas tudósokról szóló zenés ismeretterjesztő előadást tartanak a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A rendezvény narrátora: Nagy Péter Zoltán (Csíkszereda). Közreműködik: György László (gitár és ének). Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Huszadik Székelyföldi Kolbászparádé

A Székelyföldi Kolbászparádé idén jubileumi eseménnyel várja a látogatókat november 8-án, szombaton a zabolai Mikes-birtokon. A Zabola Estate és a Szabadtűzi Lovagrend szervezésében zajló rendezvény célja a hagyományok őrzése és a közösségek erősítése. A kolbászkészítés itt nemcsak gasztronómiai, hanem közösségi élmény is: a közös munka, a dalolás és a tánc révén a résztvevők újra felfedezhetik a népi együttlét örömét. A hangulatot Gáspár Csaba és zenekara biztosítja, akik zenéjükkel segítenek feleleveníteni a régi idők ízeit és dallamait. A családokat idén is színes program várja, a gyerekek kézműves-foglalkozásokon és szabadtéri játékokon vehetnek részt. Zabolai kapcsolattartó: Gazda Imola (0722 180 152).

Vetített képes előadás Kovásznán

A Csoma Emlékközpontban november 10-én, hétfőn 18 órától Kovászna és Orbaiszék középkori történetéről – újabban előkerült források alapján címmel előadást tart Hegyi Géza középkorkutató, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézetének tudományos munkatársa. A vetített képes előadáson Hegyi Géza középkorkutató Kovászna város történetével kapcsolatos legújabb kutatásai eredményét mutatja be. Az általa kutatott, 1454-ből származó, a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött latin nyelvű jogi dokumentumból kiderült, hogy Kovászna település már a 15. század közepén fontos térségi központ volt.

Ingyenes ügyintézés Gidófalván

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 17–19 óráig Gidófalván a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekszületések, házasságok, válások és halálesetek anyakönyvezésében, a magyar igazolvány igénylésében, a magyar országgyű­lési választásokra történő regisztrációban, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

SZÉPMEZŐI KUTYAMENHELY. A kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentéseket a 0732 717 185-ös telefonszámra várják. Aki kutyát szeretne örökbe fogadni, ingyenesen teheti meg, az ebek rendelkeznek oltásokkal, csippel és ivartalanítottak.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, november 8–9-én kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.

LÁTOGATÁS A SZENT ANNA-TÓNÁL. November 1-jétől a Szent Anna-tó 10 és 18 óra között látogatható, az utolsó belépés 17 órakor történik. A hivatalos program szerint a Mohos tőzegláp november 1-jétől zárva van, azonban amíg az időjárás engedi, igény alapján indítanak túrákat 10.15 és 16.15 óra között. Az igénylést személyesen a Szent Anna-tavi infor­mációs pontnál lehet jelezni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona gyógyszertár (0372 409 392) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna gyógyszertár (0267 360 015) tart nyitva.