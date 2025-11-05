Mintegy kétórás tárgyalás után tegnap a koalíciós vezetők „elvi megállapodásra” jutottak a közigazgatási reformról. A Hotnews portál értesülései szerint ez 10 százalékos létszámcsökkentést jelent mind helyi, mind központi szinten. A helyi önkormányzatoknak és a megyei tanácsoknak összesen 13 ezer munkahelyet kell megszüntetniük, míg a központi intézményeknek a létszámcsökkentés és a kiadások karcsúsítása között kell választaniuk.

Politikai források szerint a kormánykoalícióban „elvi megállapodás” körvonalazódik 13 ezer állás megszüntetéséről a helyi önkormányzatoknál. Ez az a létszámcsökkentés, amelyet eredetileg Ilie Bolojan miniszterelnök kért, és amelyet a szociáldemokraták eleinte nem fogadtak el. Azzal érveltek, hogy a reformot nem lehet kizárólag létszámleépítéssel megvalósítani. Ezek a nézeteltérések vezettek patthelyzethez a koalícióban a téma kapcsán – emlékeztetett tegnap a Hotnews. Mint írták, a megállapodás szerint 700 közigazgatási egység választhat majd a létszámleépítés és a kiadáscsökkentés között, különösen a kisvárosok és falvak – a Szociáldemokrata Párt kérésének megfelelően. A központi közigazgatás szintjén a kormánypártok megállapodtak abban: minden intézmény maga dönti el, hogy 10 százalékkal csökkenti a dolgozók létszámát, vagy a kiadásokat mérséklik 10 százalékkal.

A Hotnews értesülései szerint a vonatkozó törvénytervezeteket jövő héten Cseke Attila fejlesztési miniszter ismerteti a koalícióban, a végleges döntés is ekkorra várható. A kormány előreláthatólag parlamenti felelősségvállalással fogadja el a közigazgatási reformot érintő jogszabálytervezeteket.

A Digi24.ro tegnapi beszámolója szerint a kormánypártoknak ezúttal sem sikerült dönteniük a külön­nyugdíjakról, de a legutóbbi vezetői találkozó óta a tárgyalások állítólag előrehaladtak. Politikai források a Digi24.ro-nak azt nyilatkozták: Ilie Bolojan miniszterelnök hajlandóságot mutatott, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazására vonatkozó tervezet módosításáról tárgyaljanak. Az egyik lehetőség az lenne, hogy az eredeti tervezetnek megfelelően a nyugdíj az utolsó nettó fizetés 70 százaléka, az átmeneti időszak azonban hosszabb, 15 év legyen. Végleges elhatározásra ebben a kérdésben sem jutottak.

A koalíciós megbeszélések kapcsán Ilie Bolojan miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy keddi ülésén a PNL országos vezetősége ismételten kiállt a parlament létszámának csökkentése, a különnyugdíjak kérdésének novemberi rendezése, valamint a helyi és központi közigazgatás reformja mellett.