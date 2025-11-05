Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Nyugalomra int a védelmi miniszter

2025. november 5., szerda, Belföld

Ionuţ Moşteanu védelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy az amerikai katonák részleges kivonása nem függ össze Oroszország lehetséges stratégiáival.

    Fotó: gov.ro

A politikust arról kérdezték az újságírók a parlamentben, hogy a Romániában állomásozó amerikai katonák számának csökkentése fokozhatja-e Oroszország provokációit. „Nem hiszem, hogy közvetlen ok-okozati összefüggés lenne a Romániában rotációval állomásozó dandár hazahívása és Oroszország lehetséges stratégiái között” – jelentette ki Moşteanu. Elismerte, hogy rossz a politikai üzenete az amerikai csapatkivonásoknak, de megnyugtatta a közvéleményt, hogy Románia védelme sokkal többet jelent egy ezerfős harci dandárnál.

A védelmi miniszter szerint az amerikai katonai jelenlét csökkentése azzal függ össze, hogy Románia és a többi kelet-európai NATO-tagállam védelmi képességei fejlettebbek, mint három és fél évvel ezelőtt, Ukrajna orosz megtámadásakor. „Oroszország alig tudja tartani az ukrajnai frontot – ez egy olyan valóság, amelyet nap mint nap láthatunk. Idén csak nagyon csekély előrehaladást értek el, miközben Ukrajna saját erejéből védekezik, saját katonáival és lakosságával, a szövetségesei pedig csak katonai felszereléssel támogatják” – jelentette ki a védelmi miniszter.

Leszögezte, hogy Oroszországnak nincs esélye megtámadni a NATO-t, a világ legnagyobb katonai hatalmát. Emlékeztetett: a NATO-szerződés 5. cikkelye kimondja, hogy egy tagállam elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam a megtámadott ország védelmére siet. „És ez egy rendkívüli dolog” – tette hozzá Moşteanu.

