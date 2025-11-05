Ötmillió, a holokauszt során meggyilkolt zsidó nevét gyűjtötte már össze a jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt-emlékmúzeum – jelentette be a katonai rádióban tegnap reggel Dani Dajan, az intézmény elnöke.

A világ minden tájáról érkező túlélők és hozzátartozók segítségével jutottak el ehhez a „történelmi mérföldkőnek” számító eredményhez. A számítások szerint fennmaradó egymillió további név többsége valószínűleg soha nem lesz fellelhető, közölte a múzeum, amelynek oktatási részlege, archívuma, könyvtára és kutatóközpontja is van. A második világháború után létrehozott intézmény egyik több évtizedes küldetése a hatmillió áldozat kilétének megállapítása, hogy a koncentrációs táborokban nevüktől is megfosztott zsidók legalább haláluk után visszanyerjék személyazonosságukat. A Kárpótlási konferencia idei becslése szerint a ma még élő mintegy kétszázezer holokauszt­túlélő fele hét éven belül távozik az élők sorából.

A Jad Vasem múzeum szerint a fennmaradó egymillió zsidó áldozat neve valószínűleg soha nem lesz ismert, bár az új technológiák – például a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás – révén akár még további negyedmillió embert azonosíthatnak.

„Az ötmillió név elérése egyszerre mérföldkő és emlékeztető be nem teljesített kötelességünkre” – mondta Dani Dajan. „Minden név mögött egy emberélet áll, amely számított. Egy gyermek, aki soha nem nőhetett fel, egy szülő, aki soha nem tért haza, egy hang, amely örökre elnémult. Erkölcsi kötelességünk, hogy minden áldozatra emlékezzünk, nehogy bárki is örökre elvesszen a névtelenség sötétségében” – tette hozzá.

Az ötmillió név hat nyelven megtekinthető az interneten is a Jad Vasem múzeum honlapján. A rendszer több százezer „személyes dossziét” is tartalmaz, amelyek az egyes áldozatok életét, sorsát ismertetik.