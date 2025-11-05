Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Pénz nélkül maradhat Ukrajna

2025. november 5., szerda, Világfigyelő

Továbbra sincs egyetértés az Európai Unió tagállamai között, hogy felhasználják-e az EU területén zárolt orosz vagyonokat Ukrajna támogatására, ugyanis a leginkább érintett Belgium azt továbbra is ellenzi, ahogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök is nyilvánosan elutasította a javaslatot. Pedig a tagállamok vezetőit szorítja az idő: Ukrajna akár már márciusban pénz nélkül maradhat, az immobilizált orosz vagyonok felhasználását lehetővé tevő ún. jóvátételi hitellel szembeni alternatívákat pedig még több tagállam ellenzi, mint az eredeti konstrukciót.

  • Zelenszkij reményekkel érkezett az EU-csúcsra. Fotó: Facebook / Volodimir Zelenszkij
    Zelenszkij reményekkel érkezett az EU-csúcsra. Fotó: Facebook / Volodimir Zelenszkij

Legutóbb október 23-án találkoztak az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfői, akkor António Costa, az Európai Tanács elnöke abban reménykedett, hogy a tagállamok vezetői zöld utat adnak az Ukrajnának szánt, összesen 140 milliárd eurós ún. jóvátételi hitelnek.

A csúcs előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tartott rövid sajtótájékoztatóján is utalt az Európai Unió területén immobilizált orosz vagyonok felhasználásával folyósított jóvátételi hitelre, amikor kijelentette, hogy a tagállamok vezetői és az EU készen áll, hogy meghozza a politikai döntést Ukrajna pénzügyi támogatásáról.

Ugyanakkor ez végül nem sikerült, mivel a belga miniszterelnök, Bart De Wever ellenezte a javaslatot – ahogy a csúcsról az október 23-i ünnepségek miatt távol maradó Orbán Viktor magyar miniszterelnök is –, így a jóvátételi hitel helyett mindössze egy rendkívül tágan értelmezhető szövegben állapodtak meg a csúcsot lezáró konklúzióban.

Ahelyett, hogy felszólították volna az Európai Bizottságot, vizsgálja meg és dolgozzon ki egy javaslatot arra, hogyan lehetne felhasználni az EU területén immobilizált orosz vagyonokat Ukrajna segítésére a nemzetközi jog betartásával, csak megkérték az Ursula von der Leyen vezette intézményt – a jóvátételi hitel konkrét említése nélkül –, hogy dolgozzon ki javaslatokat Ukrajna további pénzügyi támogatására minél hamarabb.

Ukrajna pénzügyi léte a tét

Az október 23-i találkozón a tagállamok mindössze abban állapodtak meg, hogy majd a következő, december 18–19-ére tervezett EU-csúcson térnek vissza a témára. Reményeik szerint addigra már sikerülhet meggyőzni a belga (és lehetségesen a magyar) kormányt a vétótól való elállásuktól, így megállapodhatnak a jóvátételi hitelről.

A több tagállam és szakértő által is kritizált konstrukció lényege az lenne, hogy az Európai Unió területén immobilizált orosz vagyonokat, de leginkább a belga Euro­clear letétkezelő által letétben lévő orosz pénzügyi eszközöket átadnák a Bizottságnak, amely ebből ezután egy 140 milliárd eurós borítékot hozna létre, és Ukrajnának bizonyos feltételek teljesítése esetén folyósítanának abból hitelként.

Ukrajnától ezután csak akkor követelnék vissza a pénzt, ha Oroszország jóvátételt fizetne Kijevnek a háborúért, majd pedig a Bizottság ezt visszafizetné az Euroclear belga letétkezelőnek, lezárva ezzel a kört és elméletben elkerülve ezen vagyonok elkobzását.

Ugyanakkor Bert De Wevert nem sikerült meggyőzni a javaslatról, mivel a belga kormányfő szerint nem kapott elég garanciát, hogy a kockázatokat az EU többi tagállama is viselné. A belga kormányfő emellett azt is kifogásolta, hogy az intézkedés nem érintené  a más tagállamok területén zárolt orosz vagyonokat. Az Európai Parlament számításai szerint legtöbb immobilizált orosz vagyon a belga Euro­clearnél van, összesen körülbelül 180 milliárd euró, amit Franciaország követ 19, Luxemburg pedig 10 milliárd euróval, míg a G7-országokban összesen 260–289 milliárd euró befagyasztott orosz vagyon lehet, de az EU kizárólag a saját területén zárolt eszközökkel kapcsolatosan hozhat döntéseket.

Ukrajnának nagy szüksége lenne erre vagy egy másmilyen pénzügyi támogatásra, ugyanis mintegy 60 milliárd eurós költségvetési hiánnyal néz szembe a következő két évben, és Volodimir Zelenszkij szerint akár már jövő márciusban elfogyhat az állam pénze, emiatt a csúcsra meghívott ukrán elnök is a jóvátételi hitel mellett érvelt, amiből szerinte nemcsak honvédő háborút vívó országa, hanem az EU egésze profitálhatna.

Amennyiben a jóvátételi hitelről vagy annak egy pénzügyileg gyengébb alternatívájáról nem sikerülne megegyezniük a tagállamok vezetőinek a decemberi csúcson, még szóba kerülhet egy jóval alacsonyabb összegű ideiglenes hitel, amely Ukrajna legfontosabb kiadásait fedezné rövid távon, amíg nem találnak hosszú távú megoldást. (Index.hu)

Hozzászólások
