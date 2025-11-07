A részletes program: ma 10–15 óráig gyermekrajz-kiállítás: Népi hangszerek birodalma a Tamási Áron Színház előcsarnokában; 11 órától a Tamási Áron Színházban János Vitéz – a Maros Művész­együttes gyermekelőadása, rendező-koreográfus: Novák Ferenc „Tata”;

35. Népzene- és Néptánctalálkozó Mini változatban, ám mégis gazdag és színvonalas programmal tartják a 35. Népzene- és Néptánctalálkozót november 7–8. között Sepsiszentgyörgyön.

12 órától a Tamási Áron Színház előcsarnokában az Aranyszőrű bárány – mesés-zenés táncház Karácsony-Tóth Tünde, Tóth Zalán és Tóth Zselyke vezetésével; 14 órától a Míves Házban (Kós Károly utca 5A) Síp­pal, dobbal, nádi hegedűvel – módszertani képzés pedagógusoknak Demeter Miklóssal és Benkő Évával; 16 órától flashmob a főtéren; 19 órától a Tamási Áron Színházban Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére – koprodukció, előadja az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház tánckara, a Heveder zenekar kíséretében, rendező-koreográfus: Tőkés Csaba Zsolt; 21 órától az Óriáspince Rendezvényteremben (Csíki utca 62.) táncház és folkkocsma, zenélnek: Piros Pántlikás zenekar, Heveder banda, Folker együttes, Finom zenekar, házigazdák: Kis-Demeter Erika és Kis István.

Szombaton: 10-től 20 óráig kézművesvásár a főtéren; 10–13 óráig a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében XI. Székelyföldi Legényesverseny, közreműködik a 40 éves Piros Pántlikás zenekar és magyarlapádi hagyományőrzők; 14–15.30-ig ugyanott Piros Pántlikás zenekar koncert és a XI. Székelyföldi Legényesverseny díjkiosztója; 14–15 óráig a Háromszék Táncstúdióban Székelyföld 1000 arca – vetítéssel egybekötött interaktív beszélgetés Szőcs Szilárddal és Deák Andrással, a videóprojekt megálmodóival és kivitelezőivel, moderátor: Prezsmer Boglárka; 15.30–17 óráig a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében magyarlapádi tánctanítás Kis-Demeter Erika és Kis István vezetésével; 15–16 óráig a Háromszék Táncstúdióban könyvbemutató: Didici Norbert – Kádár Elemér – Sándor Csaba Lajos: Véle fordulok gyorsan (A Romániai Magyar Néptánc Egyesület által kiadott Oktatási segédjegyzet sorozat 11. kiadványa); 16–18 óráig a Háromszék Tánc­stúdióban a Néptáncoktatás múltja és jelene – kerekasztal-beszélgetés a háromszéki néptáncoktatás aktuális helyzetéről és kihívásairól, moderátor: András Lóránd; 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a Muzsikás együttes: Szól a kakas már – Az eltűntnek hitt magyar zsidó népzene, népzenei koncert az Őshonosok a hazában c. erdélyi koncertkörút keretében; 21 órától az Óriáspince Rendezvényteremben táncház és folkkocsma, zenélnek: a Heveder banda, a Folker együttes és a Finom zenekar, házigazdák: Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze.

JEGYEK. A ritka magyar című előadásra a teljes árú jegy 40 lej, kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak 20 lej; a Muzsikás együttes Szól a kakas már című koncertjére a teljes árú jegy 40 lej, kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak 20 lej; táncházakban pénteken 20 lej, szombaton ingyenes a belépés . A többi programra a belépés ingyenes. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a helyszínen kaphatók. Telefon: 0267 312 104.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 19 órától a kamarateremben A. P. Csehov művei alapján: Mikor lesz nyár?; írta és rendezte: Barabás Olga. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatóak.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház novemberi szabadelő­adásainak időpontjai a stúdióteremben: 8-án, szombaton 11 órától a Csodaszarvas (6 éven felülieknek), 10-én, hétfőn 18 órától Mamó (8 éven felülieknek), 13-án, csütörtökön 18 órától Ha én felnőtt volnék (5 éven felülieknek), 21-én, pénteken 18 órától A kis herceg (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Zene

ROMANTIKUS MAGYAR ZENE. Sepsiszentgyörgyön ma 19 órától rendkívüli hangversenyre kerül sor az Árkosi Kulturális Központban. A koncert témája: Romantikus magyar zene, megzenésített versek korabeli forrásokból. Fellép a Codex régizene-együttes: Filip Ignác Csaba (művészeti vezető, furulya, fuvola), Kovács Éva (hegedű), Kovács László (hegedű), Lázár Zsombor (cselló), Szabó Éva (furulya, fuvola), Adorján Csaba (brácsa, kontra), Szőgyör Árpád (ének, nagybőgő) és Filip Zsombor (gitár). Egy jegy ára 30 lej.

HOMMAGE Á ÉDITH PIAF. Kovásznán ma 19 órától a Művelődési Központban elevenedik meg az énekesnő élete László Zsuzsa előadásában, akinek játékát D. Gulácsi Zsuzsanna és Zakariás Zalán zenei kettőse egészíti ki.

ORGONAKONCERT. Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-­templomban ma 18 órától orgonakoncertet ad Kristófi János orgonaművész, a nagyváradi székesegyház orgonistája.

Kiállítás

DUCSAI ISTVÁN VARÁZSLATOS VILÁGA. Az Árkosi Kulturális Központban ma 18 órától nyílik Ducsai István salgótarjáni festőművész kiállítása, a művek egy része a Trinidadon töltött időszak termése. A kiállítást Vladimir Bulat művészettörténész nyitja meg. Kurátor: Kopacz Attila.

Hitvilág

CSERKÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián ma 17 órától kezdődik cserkészet, várnak új jelentkezőket is.

GYÁSZFELDOLGOZÓ MŰHELY­MUNKA. A sepsiszentgyörgyi református vártemplom imatermében november 7–8-án magzatukat, kisbabájukat elvesztett anyáknak, apáknak tartanak műhelymunkát Nagy Enikő (0729 102 140) és Nagy-Bákai Réka (0747 717 421) mentálhigiénés szakemberek. A foglalkozás kiscsoportos, zárt, biztonságos térben zajlik. Kezdés után új résztvevők már nem tudnak bekapcsolódni.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket.

Tortoma Önképzőkör

November 10-én, (a szokásostól eltérően) hétfőn 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Borsodi L. László költő, tanár, irodalomtörténész, kritikus (Csíkszereda) bemutatja Te fordítsd el (Erdélyi Híradó Kiadó, 2024) és Nélkülem is rendezi (Bookart Kiadó, 2025) című versesköteteit. A szerző beszélgetőtársa: Csog Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanár (Barót). A kötetek a helyszínen megvásárolhatóak, a szerző dedikál. A találkozó társszervezői az Erdélyi Magyar Írók Ligája és az Iskola Alapítvány. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Vetített képes előadás

A Csoma Emlékközpontban november 10-én, hétfőn 18 órától Kovászna és Orbaiszék középkori történetéről – újabban előkerült források alapján címmel előadást tart Hegyi Géza középkorkutató, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézetének tudományos munkatársa. A vetített képes előadáson Hegyi Géza középkorkutató Kovászna város történetével kapcsolatos legújabb kutatásainak eredményét mutatja be. Az általa kutatott, 1454-ből származó, a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött latin nyelvű jogi dokumentumból kiderült, hogy Kovászna település már a 15. század közepén fontos térségi központ volt.

Röviden

A MŰVÉSZ MOZI hétvégi műsora megtekinthető az artacinema.ro honlapon. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 és 21 óra között; telefon: 0787 526 102.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, november 8–9-én termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok utcai Salvia I. gyógyszertár (0267 313 513) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna patika (0267 360 015) a szolgálatos, hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.