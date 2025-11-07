Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi
VÁSÁRHELYI ROZÁLIA
szerető szíve életének 90. évében rövid szenvedés után csendesen megpihent.
Utolsó útjára 2025. november 8-án 14 órakor kísérjük a sepsiszentgyörgyi katolikus temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szívünkben
örökre megőrizzük.
A gyászoló család
1120546
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
a sepsiszentgyörgyi
KOZÁK JULIANNA
életének 84. évében
eltávozott közülünk.
Végső búcsút 2025. november 8-án, szombaton 14 órakor veszünk tőle a vártemplomi református temetőben.
A gyászoló család
4335712
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
MARTINCSEK KRISZTINA
életének 45. évében
2025. október 17-én súlyos betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait november 8-án, szombaton 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplomi református temetőben.
Részvétfogadás 11.30 órától.
A gyászoló család
4335722
Köszönet
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik GHIORGHI COSTINIUC temetésén részt vettek, együttérzésükkel támogattak vagy lélekben velünk voltak. Emléke legyen áldott.
Gyászoló családja
1120547
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az uzoni MAGYARI EDIT
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
1120544
Megemlékezés
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gidófalvi MÁRTON ÁRONRA halálának negyedik és
MÁRTON EDITRE halálának első évfordulóján. Szeretetük szívünkben örökké él. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4335724
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a gidófalvi
id. TÉGLÁS FERENCRE halálának 34. évfordulóján és TÉGLÁS ILONÁRA halálának 14. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4335725
Nemes lelkű, szerető szívű fiunk, VASS LEVENTE ma hét éve távozott közülünk. Hiánya kísér és sajog életünk minden pillanatában. Adj, Uram,
örök nyugodalmat neki.
Szerettei
4335720
A szerető szívű, drága
VASS LEVENTE ma hét éve távozott közülünk. Jósága, mosolya örökre bennünk él. Az örök világosság
fényeskedjék neki.
Szerettei
1120545
Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni és fogni a kezed. Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. Hiányzol, s néha nem igazán értjük, miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÖRÖK MIHÁLYRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120543
Drága jó, önfeláldozó édesanyánk, az illyefalvi
MOLNÁR JÁNOSNÉ
RÉVÉSZ ZSUZSANNA
ma 55 éve hunyt el. Kegyelettel és örök hálával emlékezünk. Az örök világosság fényeskedjék neki.
Szerettei
4335719
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, / Míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a torjai születésű kökösi
CSÁKI GYULÁRA
halálának ötödik évfordulóján.
Szerettei
1120534
Fájó szívvel emlékezünk
a kézdivásárhelyi
NAGY EDIT OLGÁRA halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető fia és családja
107386
„Feledni lehetetlen. A szereteted túléli az időt, és emléked erőt ad. Bennünk élsz tovább, csendesen. Mindörökké.” (Deverdics Éva)
Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szacsvai
TÓTH ZELMÁRA
halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
1120533
Szeretettel emlékezünk
id. CSISZÉR PÉTERRE halálának 10. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
1120511
Hosszú útra mentél, mindenkitől távol, / Mi tudjuk csak, hogy mennyire hiányzol. / Amíg élünk, szeretünk, / Soha nem feledünk. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kolozsvári születésű sepsiszentgyörgyi id. TATÁR LAJOSRA
halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, három gyermeke
és unokái
4335686
„Az ember nem felejt. Csak megszokja, hogy a szíve egyik szobája zárva van. És néha benyit oda, és megnézi, hogy a fájdalom még mindig ott
ül-e. Általában ott ül. Csak már nem kiabál.” (Wass Albert) Tizenhárom éve
fájdalommal, szeretettel
őrizzük drága fiunk,
KÓSA APOR
emlékét, kedves mosolyát, hálát adva a jó Istennek azért a 33 évért, amíg köztünk élt. Nyugodj békében.
Szerettei
4335698
Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy szerettelek. Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az, hogy nem lehetek veletek. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi UNGVÁRI ATTILÁRA
halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335717