Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi

VÁSÁRHELYI ROZÁLIA

szerető szíve életének 90. évében rövid szenvedés után csendesen megpihent.

Utolsó útjára 2025. november 8-án 14 órakor kísérjük a sepsiszentgyörgyi katolikus temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét szívünkben

örökre megőrizzük.

A gyászoló család

1120546

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

a sepsiszentgyörgyi

KOZÁK JULIANNA

életének 84. évében

eltávozott közülünk.

Végső búcsút 2025. november 8-án, szombaton 14 órakor veszünk tőle a vártemplomi református temetőben.

A gyászoló család

4335712

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

MARTINCSEK KRISZTINA

életének 45. évében

2025. október 17-én súlyos betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait november 8-án, szombaton 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplomi református temetőben.

Részvétfogadás 11.30 órától.

A gyászoló család

4335722

Köszönet

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik GHIORGHI COSTINIUC ­temetésén részt vettek, együttérzésükkel támogattak vagy lélekben velünk voltak. Emléke legyen áldott.

Gyászoló családja

1120547

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az uzoni MAGYARI EDIT

temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek,

bánatunkban osztoztak.

A gyászoló család

1120544

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gidófalvi MÁRTON ÁRONRA halálának negyedik és

MÁRTON EDITRE halálának első évfordulóján. Szeretetük szívünkben örökké él. ­Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4335724

Kegyelettel és szeretettel ­emlékezünk a gidófalvi

id. TÉGLÁS FERENCRE ­halálának 34. évfordulóján és TÉGLÁS ILONÁRA halálának 14. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4335725

Nemes lelkű, szerető szívű fiunk, VASS LEVENTE ma hét éve távozott közülünk. Hiánya kísér és sajog életünk minden pillanatában. Adj, Uram,

örök nyugodalmat neki.

Szerettei

4335720

A szerető szívű, drága

VASS LEVENTE ma hét éve távozott közülünk. Jósága, mosolya örökre bennünk él. Az örök világosság

fényeskedjék neki.

Szerettei

1120545

Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni és fogni a kezed. Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. Hiányzol, s néha nem igazán értjük, miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÖRÖK MIHÁLYRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120543

Drága jó, önfeláldozó édesanyánk, az illyefalvi

MOLNÁR JÁNOSNÉ

RÉVÉSZ ZSUZSANNA

ma 55 éve hunyt el. Kegyelettel és örök hálával emlékezünk. Az örök világosság fényeskedjék neki.

Szerettei

4335719

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, / Míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a torjai születésű kökösi

CSÁKI GYULÁRA

halálának ötödik ­évfordulóján.

Szerettei

1120534

Fájó szívvel emlékezünk

a kézdivásárhelyi

NAGY EDIT OLGÁRA ­halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető fia és családja

107386

„Feledni lehetetlen. A szereteted túléli az időt, és emléked erőt ad. Bennünk élsz tovább, csendesen. Mindörökké.” (Deverdics Éva)

Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szacsvai

TÓTH ZELMÁRA

halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

1120533

Szeretettel emlékezünk

id. CSISZÉR PÉTERRE ­halálának 10. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

1120511

Hosszú útra mentél, mindenkitől távol, / Mi tudjuk csak, hogy mennyire hiányzol. / Amíg élünk, szeretünk, / Soha nem feledünk. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kolozsvári ­születésű sepsiszentgyörgyi id. TATÁR LAJOSRA ­

halálának második év­fordulóján. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, három gyermeke

és unokái

4335686

„Az ember nem felejt. Csak megszokja, hogy a szíve egyik szobája zárva van. És néha benyit oda, és megnézi, hogy a fájdalom még mindig ott

ül-e. Általában ott ül. Csak már nem kiabál.” (Wass Albert) Tizenhárom éve

fájdalommal, szeretettel

őrizzük drága fiunk,

KÓSA APOR

emlékét, kedves mosolyát, hálát adva a jó Istennek azért a 33 évért, amíg köztünk élt. Nyugodj békében.

Szerettei

4335698

Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy szerettelek. Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az, hogy nem lehetek veletek. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi UNGVÁRI ATTILÁRA

halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335717