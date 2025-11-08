Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Halálos késelés Mikóújfaluban

2025. november 8., szombat, Közélet

Két család tagjai között kirobbant konfliktus nyomán pénteken egy 47 éves férfi életét vesztette Mikóújfaluban, miután egy 21 fiatal mellkason szúrta.

    Képünk illusztráció. A szerző felvétele

A Kovászna Megyei Törvényszék ügyészsége által közzétettek szerint csütörtökön, november 6-án este a két család – egyik Hargita megyei, másik helyi – tagjai összeszólalkoztak egy anyagi tartozás kapcsán az egyik mikóújfalusi ház előtt. A vita elfajult, a 21 éves a községben élő elkövető (D.G.) egy késsel mellkason szúrta a 47 éves férfit. A szúrás elérte a szívet. A támadást követően a súlyosan sérült áldozat és több a vitában részt vevő személy egy gépkocsival elindultak Csíkszereda irányába, Tusnádfürdőn egy benzinkútnál megálltak, ahol a mentőszolgálat egyik egysége találkozott velük, de a mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A 21 éves elkövetőt őrizetbe vették, majd még aznap a törvényszék jóváhagyta a harmincnapos előzetes letartóztatását. Az ügyészség szándékos emberölés (gyilkosság) miatt indított büntetőeljárást.

Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-08 12:09
