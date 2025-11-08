Halálos késelés Mikóújfaluban

A Kovászna Megyei Törvényszék ügyészsége által közzétettek szerint csütörtökön, november 6-án este a két család – egyik Hargita megyei, másik helyi – tagjai összeszólalkoztak egy anyagi tartozás kapcsán az egyik mikóújfalusi ház előtt. A vita elfajult, a 21 éves a községben élő elkövető (D.G.) egy késsel mellkason szúrta a 47 éves férfit. A szúrás elérte a szívet. A támadást követően a súlyosan sérült áldozat és több a vitában részt vevő személy egy gépkocsival elindultak Csíkszereda irányába, Tusnádfürdőn egy benzinkútnál megálltak, ahol a mentőszolgálat egyik egysége találkozott velük, de a mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A 21 éves elkövetőt őrizetbe vették, majd még aznap a törvényszék jóváhagyta a harmincnapos előzetes letartóztatását. Az ügyészség szándékos emberölés (gyilkosság) miatt indított büntetőeljárást.