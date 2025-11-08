Felemás félidőket produkált szombaton hazai közönség előtt a Sepsi OSK, amely az első felvonásban kiválóan játszva háromgólos előnyt épített ki, azonban a szünet után visszavett az iramból, ezt kihasználva a CSM Slatina kétszer is beköszönt. Bár a hajrában a sepsiszentgyörgyi csapatnak izgulnia kellett a három pontért, végül 3–2-re győzött és a negyedik helyre lépett a táblázatban.

Remekül indította a találkozót a Sepsi OSK, amely már a 3. percben vezetést szerzett, Batzula Hunor passzát Cosmin Matei tolta tovább Dimitri Oberlin irányába, aki a bal alsóba lőtt (1–0). A folytatásban is a házigazdák akarata érvényesült, a 13. percben megérdemelten növelték előnyüket, ekkor Alin Techereș előkészítése után Ignacio Heras sarokkal a hálóba gurított (2–0). A megilletődötten kezdő vendégek a 19. percben szépíthettek volna, Tudor Oltean senkitől sem zavartatva közelről célt tévesztett. A lendületesen játszó piros-fehér mezesek ellenfelük segítségével a 30. percben ismét betaláltak, Darius Oroian szögletét követően a tisztázni igyekvő Dominik Șoptirean a saját hálójába továbbított (3–0). Ovidiu Burcă legénysége szünet előtt eldönthette volna a mérkőzést, nagyszerű összjáték végén Batzula néhány méterről az üres kapu fölé bombázott.

A sepsiszentgyörgyi csapat a második játékrészben visszavett az iramból és ellentámadásokra rendezkedett be, a 47. percben pedig kialakított egy óriási lehetőséget, ellenben Heras pontatlan volt. Ezután magára talált az Olt megyei együttes, Ionuț Mitran lövését még fogta Bogdan Ungureanu, aki az 56. percben tehetetlennek bizonyult, Andreas Mihaiu beadásából a középen érkező Óscar Siafa csökkentette a különbséget (3–1). A hátralévő időben kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, aztán a 89. percben újfent beköszönt Claudiu Niculescu alakulata, Oltean sarokrúgásából az egyedül maradt Siafa fejelte a labdát a hálóba (3–2). A középmezőnyben tanyázó rivális a hajrában próbálta kiharcolni a döntetlent, viszont a háromszéki gárda védelme kihúzta a hosszabbítást, így a Sepsi OSK a mostani idényben nyolcadszor nyert és megerősítette helyét a legjobb hat között.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 13. forduló: Sepsi OSK–CSM Slatina 3–2 (3–0).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 1836 néző. Vezette: Mircea Salomir (Kolozsvár). Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Vîrtej, Haruț, Techereș, Iglesias (Cîmpean, 80.), Păun (Sigér, 61.), Matei (Aganović, 61.), Oberlin, Heras (Silaghi, 90.), Batzula (Ghimfus, 61.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Slatina: Răcășa – Mitran, Bărăitaru, Stan (Mihaiu, 46.), Sima (Șoptirean, 14.), Chibsah (Lăpădătescu, 80.), Pacionel (Năstăsie, 46.), Prejmerean, Hernando (Radu, 83.), Siafa, Oltean. Vezetőedző: Claudiu Niculescu. Gólszerzők: Oberlin (3.), Heras (13.), Șoptirean (30. – öngól), illetve Siafa (56., 89.). Sárga lap: Stan (27.), Șoptirean (30.), Hernando (63.).

További eredmények, 13. forduló: CS Dinamo Bukarest–FC Metalul Buzău 0–2, Resicabányai CSM–Concordia Chiajna 1–0, Nagyváradi FC Bihar–CS Tunari 0–0, Sellenberki SK–Gloria Beszterce 3–1, Szatmárnémeti Olimpia–FC Bacău 0–1, Újszentesi SK–Ceahlăul Piatra Neamț 1–1, FC Câmpulung Muscel–Bukaresti Steaua 0–1, Vajdahunyadi Corvinul–FC Voluntari 0–0. A Marosvásárhelyi ASA–Jászvásári Politehnica mérkőzést hétfőn 19.30-tól, a Chindia Târgoviște–CS Afumați találkozót kedden 19.30-tól rendezik.

A táblázat:

1. Vajdahunyad 10 3 0 21–7 33

2. Nagyvárad 8 2 3 25–14 26

3. Steaua 8 2 3 24–17 26

4. Sepsi OSK 8 2 3 17–12 26

5. Metalul 8 1 4 25–12 25

6. Resicabánya 8 1 4 24–13 25

7. Marosvásárhely 7 2 3 27–15 23

8. Voluntari 6 5 2 16–11 23

9. Târgovişte 6 3 3 22–11 21

10. Jászvásár 6 3 3 14–10 21

11. Chiajna 6 2 5 23–14 20

12. Afumaţi 5 2 5 16–14 17

13. Slatina 3 4 6 15–18 13

14. Bacău 3 4 6 12–19 13

15. Piatra Neamţ* 4 3 6 12–23 13

16. Sellenberk 3 3 7 21–22 12

17. Újszentes 3 3 7 17–25 12

18. Dinamo 2 5 6 11–18 11

19. Beszterce 2 4 7 12–23 10

20. Tunari 1 5 7 12–23 8

21. Câmpulung 2 2 9 8–30 8

22. Szatmárnémeti 1 1 11 10–33 4

* két büntetőpont levonva

A másodosztályú bajnokság két hétig szünetel, ezt követően a 14. fordulóban a Sepsi OSK november 22-én a CS Afumați otthonában játszik.