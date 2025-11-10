Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A dolgozók elszegényedése ellen tüntetnek

2025. november 10., hétfő, Belföld

Tüntetést szervez az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) szerdán 10 órakor Bukarestben a kormánypalota előtti téren, amelyet felvonulás követ a parlament melletti Alkotmány térig. A szakszervezeti szövetség a munkavállalókat hátrányosan érintő kormányzati intézkedések miatt hívta tagjait az utcára.

  • Fotó: Facebook / Blocul Național Sindical (Bns)
    Fotó: Facebook / Blocul Național Sindical (Bns)

A BNS pénteki közleménye szerint a parlamenthez vonuló tüntetők szimbolikusan megállnak majd a gazdasági minisztérium, a munkaügyi minisztérium, a belügyminisztérium, az egészségügyi minisztérium, az energiaügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium és a környezetvédelmi minisztérium székhelye előtt.

A szakszervezeti szövetség felszólította a kormányt, hogy sürgősen intézkedjen a vásárlóerő csökkenésének megállításáról és a munkavállalók életkörülményeinek javításáról. „Ideje együttesen fellépni a vásárlóerő csökkenése és a munkavállalókat hátrányosan érintő kormányzati lépések ellen” – olvasható a közleményben. A tiltakozás fő követelései között szerepel az inflációt serkentő kormányzati politikák megszüntetése, a minimálbér emelése, valódi tárgyalások a kollektív szerződésekről, a közalkalmazotti bérek és álláshelyek csökkentésével járó reformok leállítása, a munkaerő adóterheinek lefaragása és az adócsalás elleni küzdelem kormányzati prioritássá tétele, valamint egy átfogó állami beruházási program, amely hatékonyan használja fel a vissza nem térítendő hazai és európai forrásokat. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-10 08:00 Cikk megjelenítése: 176 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 762
szavazógép
2025-11-10: Belföld - :

Elnökké választották Grindeanut (Szociáldemokraták kongresszusa)

Eddigi ideiglenes vezetőjét, Sorin Grindeanut választotta elnökévé pénteki rendkívüli kongresszusán a Szociáldemokrata Párt (PSD), és az alapszabályzatát is módosította, törölve belőle a „progresszív” jelzőt.
2025-11-10: Belföld - :

A lakosság negyede ­nélkülözésben él (Országos Statisztikai Intézet)

Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közzétett adatai szerint 2024-ben körülbelül ötmillió személy, vagyis Románia lakosságának 26,5 százaléka élt anyagi és társadalmi megfosztottságban.
rel="noreferrer"