A dolgozók elszegényedése ellen tüntetnek

Tüntetést szervez az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) szerdán 10 órakor Bukarestben a kormánypalota előtti téren, amelyet felvonulás követ a parlament melletti Alkotmány térig. A szakszervezeti szövetség a munkavállalókat hátrányosan érintő kormányzati intézkedések miatt hívta tagjait az utcára.

A BNS pénteki közleménye szerint a parlamenthez vonuló tüntetők szimbolikusan megállnak majd a gazdasági minisztérium, a munkaügyi minisztérium, a belügyminisztérium, az egészségügyi minisztérium, az energiaügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium és a környezetvédelmi minisztérium székhelye előtt.

A szakszervezeti szövetség felszólította a kormányt, hogy sürgősen intézkedjen a vásárlóerő csökkenésének megállításáról és a munkavállalók életkörülményeinek javításáról. „Ideje együttesen fellépni a vásárlóerő csökkenése és a munkavállalókat hátrányosan érintő kormányzati lépések ellen” – olvasható a közleményben. A tiltakozás fő követelései között szerepel az inflációt serkentő kormányzati politikák megszüntetése, a minimálbér emelése, valódi tárgyalások a kollektív szerződésekről, a közalkalmazotti bérek és álláshelyek csökkentésével járó reformok leállítása, a munkaerő adóterheinek lefaragása és az adócsalás elleni küzdelem kormányzati prioritássá tétele, valamint egy átfogó állami beruházási program, amely hatékonyan használja fel a vissza nem térítendő hazai és európai forrásokat.