Eddigi ideiglenes vezetőjét, Sorin Grindeanut választotta elnökévé pénteki rendkívüli kongresszusán a Szociáldemokrata Párt (PSD), és az alapszabályzatát is módosította, törölve belőle a „progresszív” jelzőt.

A bukaresti Romexpo vásárcsarnokban, mintegy 3000 küldött jelenlétében zajló tisztújító kongresszuson Sorin Grindeanu egyedüli jelöltként indult az elnökségért. A képviselőház elnöki tisztségét is betöltő politikust 2787-en támogatták, nyolc küldött tartózkodott. A küldöttek a párt új vezetését, öt első alelnökét – Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu és Corneliu Ştefan –, illetve húsz alelnökét is megszavazták. A párt főtitkárává Claudiu Mandát választották.

Sorin Grindeanu a megválasztása után kijelentette: olyan ereje, egyetlen politikai alakulatnak sincs Romániában, mint a PSD-nek. Úgy fogalmazott, hogy a pártnak ugyanazt kell tennie, amit mindig: közel lenni az emberekhez és közpolitikákat kidolgozni számukra. Programbeszédében azt hangsúlyozta, azt szeretné, ha a politikai szervezet nemcsak reagálna történésekre, hanem „megadná az alaphangot”, megoldásokat és reményt kínálna a választóknak. Közölte: a PSD „a nép pártja” lesz.

Sorin Grindeanut május 20-án választotta a PSD ideiglenes elnökévé, miután az elnökválasztásokon elszenvedett sorozatos kudarcok után Marcel Ciolacu volt miniszterelnök a pártelnöki tisztségéről is lemondott.

A Karánsebesen született Grindeanu régóta a PSD egyik „erős embere”, 2017-ben mintegy fél évig Románia miniszterelnöke is volt. Egyes elemzők szerint elnöksége várhatóan nem hoz valódi megújulást a meg­gyengül pártban, melynek számos támogatója átpártolt a többi párt által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetséghez (AUR). A sajtó szerint ez a fő oka annak, hogy a PSD törölte alapszabályából a „progresszív” jelzőt, és a jövőben a nemzeti, vallásos és hagyományos értékeket kívánja népszerűsíteni.