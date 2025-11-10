Megvesztegette volna a minisztert

A DNA szerint Marius Ovidiu Isăilă egy közvetítőn keresztül egymillió eurót ígért Ionuţ Moşteanunak, hogy a védelmi miniszter közbenjárjon a Romtehnica állami vállalatnál egy bizonyos magáncég szerződtetéséért. A gyanúsítottat csütörtökön 24 órára őrizetbe vették, és az ügyészek indítványozták az előzetes letartóztatását a bukaresti törvényszéknek. Ionuţ Moşteanu védelmi miniszter pénteken a Facebook-oldalán megerősítette, hogy valaki megpróbálta egymillió euróval lefizetni, hogy elősegítse egy szerződés megkötését a Romtehnica állami vállalat és egy magáncég között, de hangsúlyozta, hogy kategorikusan elutasította a találkozót az illetővel. A tárcavezető bejegyzésében közölte, hogy tanú ebben az ügyben, és teljes mértékben támogatja a hatóságokat a tények tisztázásában.