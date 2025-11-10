Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tovább kell csökkenteni a kiadásokat

2025. november 10., hétfő, Belföld

Nem fog nőni jövő évben az áfa és a többi adó, de ehhez egy komolyan megszerkesztett költségvetésre van szükség – jelentette ki a kormányfő. Ilie Bolojan a Digi24-nek nyilatkozva kifejtette, a valóságon alapuló költségvetésre van szükség, és ehhez a kormánynak figyelembe kell vennie az ország óriási deficitjét, ennek kijavítására pedig tovább kell csökkenteni a kiadásokat.

    Fotó: gov.ro

„Más lehetőségünk nincs, csak így lehet egy kiegyensúlyozott költségvetésünk, csak így tudjuk biztosítani az alapokat a beruházásokra – az európai alapokból finanszírozott projektekre, amelyek esetében komoly önrészeket kell fizetnünk, valamint az állami büdzséből finanszírozott országos vagy helyi projektekre” – magyarázta. A kormányfő leszögezte: a költségvetés jóváhagyása „nem egy puszta bürokratikus eljárás, hanem komoly kihatása van az ország gazdasági stabilitására és a közigazgatásra”, és alapos előkészítésétől függ az, hogy a jövő év milyen lesz.

