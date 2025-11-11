Dönthetnek végre a bírák nyugdíjazásáról

Mivel az alkotmánybíróság közzétette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet elutasításának indoklását, minden feltétel adott egy új jogszabályjavaslat kidolgozásához – jelentette ki tegnap Ştefan Pălărie, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) tegnap közölte, hogy tegnap feljelentette Oana Gheorghiut a különnyugdíjjal kapcsolatos kijelentései miatt.

A parlamentben nyilatkozó Ştefan Pălărie szerint a koalíció e heti ülésén sürgősen véglegesíteni kell az új tervezetet. „Már semmi sem akadályozza ezt. A mostani időszakra tervezett összes kongresszus lezajlott, és most már nekiláthatunk a munkának” – jelentette ki a Szociáldemokrata Párt (PSD) múlt heti kongresszusára utalva. Pălărie hangsúlyozta, hogy Románia 230 millió euró helyreállítási forrás elvesztését kockáztatja, ha a tervezetet nem fogadja el a parlament a hónap végéig, és ezt az ország nem engedheti meg magának. Szerinte „az emberek azt akarják látni, hogy a bírák, a tanárokhoz és a nyugdíjasokhoz hasonlóan, támogatják az országot a nehéz időszakban, azon túl, hogy Romániában valamennyi nyugdíjat járulékalapúvá kellene tenni”. Megjegyezte azt is: a koalíciónak gondoskodnia kell arról, hogy a parlament elé kerülő tervezet tegyen eleget a formai követelményeknek.

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) hétfőn közölte, hogy feljelentette az illetékes hatóságoknál Oana Gheorghiut erőszakra, gyűlöletre vagy diszkriminációra való uszításért a miniszterelnök-helyettes bírák és ügyészek különnyugdíjával kapcsolatos kijelentései miatt. A CSM közleménye szerint nyilatkozataival a kormány tagja felelőtlen és populista módon megsértette az igazságszolgáltatás függetlenséget, illetve a bírák és ügyészek jogállását. A testület nehezményezi, hogy a miniszterelnök-helyettes egy televíziós interjúban azt sugallta: a kormány a súlyos beteg gyerekek kezelésére fordítható összegeket kénytelen a bírák és ügyészek különnyugdíjára költeni. „Az ilyen kijelentések egy alkotmányos hatalom elleni támadásnak minősülnek, és egy olyan veszélyes diskurzust táplálnak, amelyik gyűlöletre és megkülönböztetésre uszít, és ellenérzéseket kelt a társadalomban a bírákkal és ügyészekkel szemben” – vélekedik a CSM.