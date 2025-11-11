Fiatal tehetségek az országos dobversenyen

Húsz tehetséges fiatal mutatkozik be november 16-án, vasárnap a Sepsidrum Országos Dobverseny harmadik kiadásán, melynek élő döntőjére a Háromszék Táncstúdióban kerül sor. Az idei rendezvény vendége Borlai Gergő világhírű dobos és zeneszerző, aki különleges koncerttel egybekötött műhelymunkát tart a Tamási Áron Színház nagytermében – jelentették be sajtótájékoztatón a dobverseny szervezői.

A Sic-Art Egyesület által szervezett, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola szakmai partnerségével megvalósuló versenyre idén az ország hét megyéjéből jelentkezett összesen 42 fiatal dobos, az általuk beküldött anyag alapján választották ki azt a húsz pályázót, akik tehetségükről az élő döntőben adhatnak számot. Pál Gábor, a verseny ötletgazdája, a Művészeti és Népiskola dobszakos tanára elmondta, első évben csak a népiskolák diákjai számára hirdették meg a versenyt, így viszonylag kevesen villanthatták fel tehetségüket élőben is, ezért nyitottak: a megyei művészeti és szakmai iskolák tanulói mellett most már azok is benevezhetnek a megmérettetésre, akik önállóan vagy magánúton tanulnak dobolni. A módosítás, illetve a széles körű népszerűsítés nyomán megnőtt az érdeklődés, tavalyhoz képest megduplázódott a versenyre jelentkezők száma, akik ezúttal haladó és kezdő csoportban, valamint az eddigi díjazottak egy erősebb körében mérhetik össze tudásukat. Pál Gábor jelezte, a mezőny érezhetően erősebb lett, idén olyanok maradtak le az élő döntőről, akik tavaly harmadik helyezést értek el. Kiemelte, ütős, színvonalas rendezvény elé néznek, amely a szervezői csapat összehangolt munkája és a támogatók, partnerek hozzájárulása révén valósulhat meg.

Fotó: sepsidrum.ro

Főcze Hajnalka projektmenedzser arról beszélt, hogy a sepsiszentgyörgyi dobverseny unikum, ilyen jellegű megmérettetés nincs az országban, így egyedi, hiánypótló jellegű is. Megjegyezte, Romániában még mindig a klasszikus zenei oktatásra helyezik inkább a hangsúlyt, „a modern műfajok iskolája eléggé gyerekcipőben jár”, nem tanítják, ez pedig visszahúzó erővel bír, holott a kreativitást, az improvizatív készség fejlődését segíti. Ezért tartják fontosnak, hogy a zenei oktatás ezen vonalát is erősítsék – fűzte hozzá. Kiemelte, a harmadik országos sepsiszentgyörgyi dobverseny fő támogatója a Román Kulturális Alap (AFCN), és sikerült elég jó támogatói bázist is összehívni, ugyanakkor számos helyi cég is társult, segítségét ajánlotta a rendezvény létrejöttéhez.

Szőke Zsolt, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola igazgatója rámutatott, az esemény támogatóinak köszönhetően három kategóriában díjazzák a versenyzőket, a fődíj pedig igencsak jelentős, egy Sonor dobfelszerelés. Az iskola jó kapcsolatainak révén sikerült országszerte népszerűsíteni a dobversenyt, és a jövőben is igyekeznek támogatni, fejleszteni a rendezvényt, hogy az évről évre színvonalasabb legyen, lehetőséget biztosítson az új, fiatal tehetségek felfedezésére, ismereteik gyarapítására.

A Háromszék Táncszínház stúdió­jában a vasárnap 10 órától kezdődő versenyen 8–20 éves fiatalok mutatják be produkcióikat élő zenekari kísérettel, majd 18 órától a Tamási Áron Színház nagytermében tart workshopot, illetve koncertet Borlai Gergő Máté Péter-díjas magyar dobos, zeneszerző és producer. A koncertre a jegyek az eventim.ro oldalon vásárolhatók meg. A szervezők közölték, az online megvásárolt jegyek a versenyre is belépést biztosítanak.