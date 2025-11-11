Vizsgálat indult egy megölt nő ügyében

Egy 25 éves nőt szombaton halálra késelt a volt férje 3 éves gyermekük szeme láttára a Teleorman megyei Beciu községben. A 42 éves támadót a szülei otthonában fogta el a rendőrség. A Teleorman megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi ellen szeptember 22-én távoltartási parancsot adtak ki. A legfőbb ügyészség tegnapi közleménye szerint ellenőrizni fogják a távoltartási végzéssel kapcsolatos eljárást, és azt is, hogy miként zajlott le a nemi erőszak gyanúja miatt indított ügyészségi vizsgálat.