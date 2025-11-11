Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Vizsgálat indult egy megölt nő ügyében

2025. november 11., kedd, Belföld

Ellenőrzést rendelt el a Turnu Măgurele-i bírósági ügyészségnél Alex Florenţa legfőbb ügyész egy Teleorman megyében megölt nő ügyében korábban lefolytatott nyomozás és a gyilkosságot megelőző események kapcsán.

  • Fotó: Pexels
    Fotó: Pexels

Egy 25 éves nőt szombaton halálra késelt a volt férje 3 éves gyermekük szeme láttára a Teleorman megyei Beciu községben. A 42 éves támadót a szülei otthonában fogta el a rendőrség. A Teleorman megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi ellen szeptember 22-én távoltartási parancsot adtak ki. A legfőbb ügyészség tegnapi közleménye szerint ellenőrizni fogják a távoltartási végzéssel kapcsolatos eljárást, és azt is, hogy miként zajlott le a nemi erőszak gyanúja miatt indított ügyészségi vizsgálat.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-11 08:00 Cikk megjelenítése: 250 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 801
szavazógép
2025-11-11: Belföld - :

Leváltják a vasúti igazgatót

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu felkérte Ciprian Şerban szállításügyi minisztert, hogy kezdeményezze a kormányfőnél a Vasúti Reform Hatóság igazgatója, Mihai Barbu menesztését – számolt be a sajtónak tegnap a pártelnök.
2025-11-11: Belföld - :

Szilágyi Míra kapja a Csíky András-díjat

Szilágyi Míra színművésznek, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház munkatársának ítélték oda idén a Csíky András-díjat – közölte tegnap a kolozsvári Csíky András Alapítvány.
rel="noreferrer"