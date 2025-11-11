Szilágyi Míra kapja a Csíky András-díjat

Szilágyi Míra az Albu István által rendezett Molnár Ferenc-előadásban, a Liliomban nyújtott alakításáért részesül az elismerésben – írta Facebook-oldalán közzétett közleményében az alapítvány. Az alakítás lélektani szempontból részletesen kimunkált, eszköztárában fegyelmezett és letisztult, ugyanakkor megrendítően mély és különlegesen szuggesztív – húzták alá. Az elismerést az erdélyi színházművészeti intézményekben és független professzionális társulatoknál magyar nyelven alkotó, 35 év alatti, arra érdemesnek talált színművésznek ítélik oda.