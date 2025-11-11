Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Szilágyi Míra kapja a Csíky András-díjat

2025. november 11., kedd, Belföld

Szilágyi Míra színművésznek, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház munkatársának ítélték oda idén a Csíky András-díjat – közölte tegnap a kolozsvári Csíky András Alapítvány.

    Fotó: Facebook / Szilágyi Míra

Szilágyi Míra az Albu István által rendezett Molnár Ferenc-előadásban, a Liliomban nyújtott alakításáért részesül az elismerésben – írta Facebook-oldalán közzétett közleményében az alapítvány. Az alakítás lélektani szempontból részletesen kimunkált, eszköztárában fegyelmezett és letisztult, ugyanakkor megrendítően mély és különlegesen szuggesztív – húzták alá. Az elismerést az erdélyi színházművészeti intézményekben és független professzionális társulatoknál magyar nyelven alkotó, 35 év alatti, arra érdemesnek talált színművésznek ítélik oda. 

