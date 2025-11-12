Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó újabb kifizetési kérelmet készül benyújtani november végéig Románia az Európai Bizottsághoz – jelentette be hétfőn Ilie Bolojan.

    Fotó: Pixabay

A kormányfő Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy a nap folyamán több minisztérium illetékesei­vel is egyeztetett a több mint 2,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásról szóló kifizetési kérelem előkészítéséről. Ahhoz, hogy az ország megkapja ezt az összeget, 60 mérföldkövet kell teljesítenie. Ezeknek a többségét már teljesítették, és a következő két hétben várhatóan a többit is lezárja a kormány, így a tervek szerint a hónap végéig elküldik az EB-nek a kifizetési kérelmet – magyarázta Bolojan. A pénzből infrastruktúra-fejlesztési, kórház- és iskolafelújítási projekteket finanszíroznak – tette hozzá.

