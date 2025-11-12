Új és törölt cégek

Az Országos Cégbíróság adatai szerint az idei év első kilenc hónapjában 110 894 céget és egyéni magánvállalkozást (PFA) jegyeztek be Romániában, 23,15 százalékkal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában.

A bejegyzett vállalkozások 66,58 százaléka kft. volt. A cégbíróság adatai szerint a legtöbb regisztráció a következő területeken történt: nagy- és kiskereskedelem, gépjármű- és motorkerékpár-javítás, szállítás-raktározás, szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek, építőipar. Ugyanabban az időszakban 62 556 vállalkozást töröltek a romániai cégjegyzékből, 5,93 százalékkal többet, mint 2024 első kilenc hónapjában. Tevékenységi terület szerint a legtöbb törölt cég – 14 124 – nagybani és kiskereskedelemmel, illetve járműjavítással foglalkozott.