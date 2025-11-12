Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Új és törölt cégek

2025. november 12., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Az Országos Cégbíróság adatai szerint az idei év első kilenc hónapjában 110 894 céget és egyéni magánvállalkozást (PFA) jegyeztek be Romániában, 23,15 százalékkal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában.

  • Fotó: Ferencz Csaba
    Fotó: Ferencz Csaba

A bejegyzett vállalkozások 66,58 százaléka kft. volt. A cégbíróság adatai szerint a legtöbb regisztráció a következő területeken történt: nagy- és kiskereskedelem, gépjármű- és motorkerékpár-javítás, szállítás-raktározás, szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek, építőipar. Ugyanabban az időszakban 62 556 vállalkozást töröltek a romániai cégjegyzékből, 5,93 százalékkal többet, mint 2024 első kilenc hónapjában. Tevékenységi terület szerint a legtöbb törölt cég – 14 124 – nagybani és kiskereskedelemmel, illetve járműjavítással foglalkozott. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-12 08:00 Cikk megjelenítése: 141 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 831
szavazógép
2025-11-12: Pénz, piac, vállalkozás - :

Drága villamos energia

Az Intelligent Energy Association által összeállított statisztika, amely 144 ország lakosságának villamos­energia-árait hasonlítja össze, Romániát e téren a világ 21. legdrágább országának rangsorolja.
2025-11-12: Elhalálozás - :

Elhalálozás

rel="noreferrer"