Elhalálozás

2025. november 12., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, rokon 
és szomszéd, a málnási 
születésű oltszemi
özv. BOROS GÁBORNÉ
SZÉP LUJZA
szerető szíve életének 90. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2025. november 12-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az oltszemi ravatalozóháztól.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
4335748

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi
özv. URECZKI MÁRTA
életének 85. évében 
csendesen elhunyt.
Temetése 2025. november 
13-án 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4335750

 

Megemlékezés

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a székelyszáldobosi 
KOVÁCS (DEMETER) LÉVINKÁRA 
halálának negyedik. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke örökre áldott.
Két lánya és unokája
1120552

Az idő telik, feledni nem tudunk, bánatos szívünkkel mindig rád gondolunk. 
Fájó szívvel emlékezünk a 
drága jó édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, 
PRÁZSMÁRI MARGITRA (szül. SZÁSZ), 
aki ma egy éve távozott 
szerettei köréből. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szívünkben örökké élni fogsz.
Szerettei
4335739

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a sepsi­szentgyörgyi VAJDA 
MÁRIA MAGDOLNÁRA (szül. DÁNCSUJ), aki hat éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335742

Fájó szívvel, de hittel emlékezünk id. KÁDÁR ERNŐRE, aki három éve pihen az Úr békéjében. „Hiányod fáj, de emléked erőt ad, mert a szeretet, mit adtál, örökké bennünk marad.”
Szerettei
4335751

