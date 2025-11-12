Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, rokon

és szomszéd, a málnási

születésű oltszemi

özv. BOROS GÁBORNÉ

SZÉP LUJZA

szerető szíve életének 90. évében megszűnt dobogni.

Drága halottunkat 2025. november 12-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az oltszemi ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4335748

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi

özv. URECZKI MÁRTA

életének 85. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2025. november

13-án 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

4335750

Megemlékezés

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a székelyszáldobosi

KOVÁCS (DEMETER) LÉVINKÁRA

halálának negyedik. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke örökre áldott.

Két lánya és unokája

1120552

Az idő telik, feledni nem tudunk, bánatos szívünkkel mindig rád gondolunk.

Fájó szívvel emlékezünk a

drága jó édesanyára, nagymamára, dédnagymamára,

PRÁZSMÁRI MARGITRA (szül. SZÁSZ),

aki ma egy éve távozott

szerettei köréből.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szívünkben örökké élni fogsz.

Szerettei

4335739

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a sepsi­szentgyörgyi VAJDA

MÁRIA MAGDOLNÁRA (szül. DÁNCSUJ), aki hat éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4335742

Fájó szívvel, de hittel emlékezünk id. KÁDÁR ERNŐRE, aki három éve pihen az Úr békéjében. „Hiányod fáj, de emléked erőt ad, mert a szeretet, mit adtál, örökké bennünk marad.”

Szerettei

4335751