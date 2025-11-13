Könyvbemutató SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 17 órától az unitárius templomban Péterfi Ágnes lelkész felvezetésével B. Kovács András és Bálint József bemutatja előbbi négy tényregényét, nevezetesen: Kiskorúak halállistán. Dél-erdélyi gyermektúszok a besszarábiai fronton – Kovács Gyuláné Szén Lenke és Rákosi Mária ifjúsága (második, bővített kiadás, ARTprinter Kiadó); Fedelet a fejünk fölé. Bálint József útja a szakmától a hivatásig (Kolozsvár, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács); Egy erdélyi self-made man az Államokban. Kocsis Imre két élete (riportregény levelekben elbeszélve, ARTprinter Kiadó); Vándorszékely hazatalál. Boldizsár Béla furfangos élete (tényregény, T3 Kiadó).

A bemutató apropója a Vándorszékely hazatalál második kiadásának megjelenése a T3 Kiadónál. Szó lesz a kötetek bildungsroman jellemzőiről, valamint a valóságirodalom mai értékeléséről.

♦ A Krisztus Király-templomban november 16-án, vasárnap 19 órától bemutatják Gagyi Katinka A Te szavadra című, papokkal és szerzetesekkel készült interjúkötetét. A zenei szolgálatot a Miklósi házaspár végzi. A szerző beszélgetőtársai: Bőjte Csongor, a Verbum Kiadó igazgatója és Homa Ildikó, a Szociális Testvérek Társaságának romániai elöljárója. A helyszínen megvásárolható lesz a könyv.

KÉZDIVÁSÁRHELY. November 18-án 18 órától a Vigadó Művelődési Közpotban bemutatják Sánta Pál illyefalvi plébános Hol a boldogság mostanában? című könyvét. A szerzővel Iochom István, lapunk munkatársa beszélget.

Színház

DIÁKSZÍNPAD. Konrád György A látogató című regénye alapján készült legújabb színházi előadását a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad november 15-én, szombaton 19 órától mutatja be a Kovásznai Művelődési Központban.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház november 18-án, kedden 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban vendégszerepel Alexandru Popa A boldogság titka című darabjával.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház novemberi szabadelőadá­sai a sepsiszentgyörgyi stúdióteremben: ma 18 órától Ha én felnőtt volnék (5 éven felülieknek), 21-én, pénteken 18 órától A kis herceg (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail:kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Tafiti (magyarul beszélő), 16.30-tól Dzsungelmesék 2. (románul beszélő), 18 órától A verseny (román akciófilm), 18.15-től Elrontott életek (magyarul beszélő), 20 órától Dracula (román–osztrák–luxemburgi filmszatíra), 20.30-tól Jó szerencse (magyarul beszélő).

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. A Szé­kely Nemzeti Múzeum szervezésében pénteken 18 órától a Lábas Ház emeleti kiállítóterében megnyitják Miklóssy Mária képzőművész Rejtett tartalom című tárlatát. A vendégeket Vargha Mihály múzeumigazgató köszönti, a tárlatot Deák Ferenc Loránd pedagógus, néprajzkutató, műkritikus és Plugor Ma­gor költő, szerkesztő méltatja. • November 15-én 13 órakor megnyitják Dan Mihalcea rendező Hogyan lélegzik a föld című vándor fotókiállítását az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6. szám). A tárlatot Kopacz Attila, az intézmény vezetője mutatja be. A kiállítás november 28-ig látogatható.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Gyűjtemények Házában 15-én, szombaton 11 órától Iochom István újságíró, lapunk munkatársa megnyitja Miklós István (Indián) csíkszeredai festő- és tetoválóművész Szép, új világ című kiállítását. Közreműködik Gáspár Anikó versmondó. A kiállítás február 15-ig ingyenesen látogathó naponta 8–18 óráig.

Zene

XIX. TIBERIUS FESZTIVÁL. Az idei Tiberius Nemzetközi Kamarazene Fesztiválon a műfaj jeles hazai és külföldi képviselőit látják vendégül. A koncertek egy részét hallgathatja a sepsiszentgyörgyi közönség is. Ma 19 órától az Olt utcai Zeneházban: Artillan Trio (Németország – Svédország – Litvánia): Dzeraldas Bidva – hegedű, Martin Rasten – cselló, Székely Attila – zongora; műsoron Nyikolaj Mjaszkovszkij- és Szergej Rahma­nyinov-művek; Trio: Frank van de Laar – zongora, Hollandia, Filip Papa – cselló, Románia, Marley Erickson – hegedű, USA, műsoron Pjotr Iljics Csajkovszkij-mű. Pénteken 19 órától: Nagy Krisztina – zongora, Románia és Skultéty Mátyás – cselló, Magyarország, műsoron Franz Schubert-mű. A jegy ára: 30 lej/koncert, diákoknak és egyetemistáknak 7,5 lej/koncert, a három koncertre szóló jegy 60 lej.

BEJAN NORBI 1-X-25. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében 14-én, pénteken 19 órától koncertezik Bejan Norbi és meghívottai. Vendégek: Lábas Viki – Margaret Island, Szabó Attila – Csík zenekar, Szabó Anna Rózsika, Kaly Roland. Közreműködik: Füstös Bálint, Kaszás Péter – Margaret Island, Pál Gábor, Kökény Attila, Szabó Ábel. Jegyek kaphatók az in-time.ro oldalon.

Hitvilág

TESTVÉRGYÜLEKEZETI KAPCSOLAT. A sepsiszentgyörgyi Vártemplomi Református Egyházközség ma és holnap vendégül látja felvidéki testvérgyülekezetének küldöttségét. Révész Tibor esperes és felesége, Révész Csilla Felvidéken a Garam menti tájegységben, a barsi szórványosodó magyarság református gyülekezeteiben (Zselíz, Sáró, Garammikola, Szódó) szolgál. Ittlétük alatt két színvonalas eseménnyel ajándékozzák meg a közönséget. Mivel a velük érkező fiatalok közül sokan tagjai a Juhász Sándor és Juhász Eszter által vezetett Kincső Néptáncegyüttesnek, ma 18 órától a közösségi házban (Borvíz utca 1. szám) néptáncelőadásra kerül sor. Az előadás után az együttes tagjai Garam menti néptáncokat oktatnak. Ugyancsak a fiatalok között vannak az AZÉ keresztyén zenekar tagjai is, akik pénteken 18 órától koncertet tartanak a vártemplomban. A perselyes adományokkal a fiatalok kiszállását szeretnék segíteni.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket.

200 ÉVES A SZOTYORI REFORMÁTUS TEMPLOM. Vasárnap 11 órától hálaadó istentiszteleten megünneplik a szotyori református templom 200. évfordulóját. Igét hirdet ft. dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Fellép a Sepsi Református Egyházmegye presbiteri kórusa.

Jótékonysági előadás

Ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban a Másképp élünk a fényben című jótékonysági verskoncertre kerül sor Elek Ágota és az Evilági előadásában, Andrássy Réka, Balla Zsófia, Farkas-Wellmann Éva, Kiss Judit Ágnes, László Noémi, Nagyálmos Ildikó, Nemes Nagy Ágnes és Szabó T. Anna verseiből. Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott. A 23 éves sepsiszentgyörgyi Loghin Szeréna Zsanett gyógykezelésére gyűjtenek adományokat, aki többszöri agyműtét után egy proton-/ionterápia kezelésre vár.

Röviden

FOGADÓÓRÁK. November 14-én, pénteken 9 és 11 óra között Miklós Zoltán parlamenti képviselő és Vincze Loránt európai parlamenti képviselő fogadóórát tart Sepsiszentgyörgyön Miklós Zoltán irodájában (Martinovics Ignác utca 2. szám). Kovásznán 17 és 18.30 óra között Könczei Csaba parlamenti képviselő, Gyerő József polgármester és Vincze Loránt várja a kérdéseket és felvetéseket az RMDSZ orbaiszéki szervezete székházában (Szabadság utca 12. szám).

A fogadóórákra ma 16 óráig lehet jelentkezni a 0735 610 100-as telefonszámon vagy a haromszek@rmdsz.ro e-mail-címen.

DRÁMAOSZTÁLY. Újabb kilencedikes drámaosztály indul a 2026/2027-es tanévtől a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban. November 16-án 15 órakor kezdődik a felkészítő foglalkozások sorozata az iskola Visky Árpád Drámatermében. Ezt követően, november 30-án 15 órától lesz felvételi felkészítő. Érdeklődni a 0748 409 437-es telefonszámon vagy a dramatagozat00@gmail.com e-mail-címen lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 513) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár tart nyitva.