Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. november 13., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

Elmentem tőletek, nem 
tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom 
emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, testvér, sógor, 
rokon, szomszéd, 
a kézdivásárhelyi
RANCZ IMRE
szerető szíve 82 éves 
korában hirtelen 
megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi 
maradványait 2025. 
november 14-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásár­helyi régi református 
ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
A gyászoló család
1120563

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az árkosi születésű
id. MÁTHÉ ÁRPÁD
életének 84. esztendejében Magyarországon, Marcaliban hirtelen elhunyt.
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet 
emlékének.
Temetéséről később 
intézkedünk.
Szerettei
4335755

 

Részvét

„A szeretet soha el nem fogy.” 
Búcsúzom 
SZILÁGYI ETELKÁTÓL – békés, csendes, pihenést, szeretteinek vigasztalódást kíván
Török Dóra
4335753

Mély megrendüléssel ér­tesültünk osztálytársunk,
EGYED KÁROLY ATTILA ­elhunytáról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló ­családnak.
A baróti Reál-humán Líceum 1974-ben végzett XII. C 
osztályának végzősei 
és osztályfőnökük
4335756

 

Megemlékezés

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szeretett édesapánkra,
a gidófalvi
SERESTER FERENCRE ­halálának 10. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120558

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-13 00:00 Cikk megjelenítése: 443 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 861
szavazógép
2025-11-12: Sport - :

Értékes pontokat szereztek a címvédő otthonában (Jégkorong)

A Háromszéki Ágyúsok tegnap 3–1-re győztek a fiatal játékoskerettel jégre lépő Gyergyói Hoki Klub vendégeként, így három értékes pontot szereztek. A háromszéki csapat pénteken 15.30-tól a bajnokság alapszakaszában, szombaton 11 órától pedig a Román Kupa csoportkörében játszik a sereghajtó Sportul Studențesc ellen a Berceni Arénában.
2025-11-13: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 17 órától az unitárius templomban Péterfi Ágnes lelkész felvezetésével B. Kovács András és Bálint József bemutatja előbbi négy tényregényét, nevezetesen: Kiskorúak halállistán. Dél-erdélyi gyermektúszok a besszarábiai fronton – Kovács Gyuláné Szén Lenke és Rákosi Mária ifjúsága (második, bővített kiadás, ARTprinter Kiadó); Fedelet a fejünk fölé. Bálint József útja a szakmától a hivatásig (Kolozsvár, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács); Egy erdélyi self-made man az Államokban. Kocsis Imre két élete (riportregény levelekben elbeszélve, ARTprinter Kiadó); Vándorszékely hazatalál. Boldizsár Béla furfangos élete (tényregény, T3 Kiadó).
rel="noreferrer"