Elhalálozás

Elmentem tőletek, nem

tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom

emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj,

édesapa, testvér, sógor,

rokon, szomszéd,

a kézdivásárhelyi

RANCZ IMRE

szerető szíve 82 éves

korában hirtelen

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi

maradványait 2025.

november 14-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásár­helyi régi református

ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az árkosi születésű

id. MÁTHÉ ÁRPÁD

életének 84. esztendejében Magyarországon, Marcaliban hirtelen elhunyt.

Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet

emlékének.

Temetéséről később

intézkedünk.

Szerettei

Részvét

„A szeretet soha el nem fogy.”

Búcsúzom

SZILÁGYI ETELKÁTÓL – békés, csendes, pihenést, szeretteinek vigasztalódást kíván

Török Dóra

Mély megrendüléssel ér­tesültünk osztálytársunk,

EGYED KÁROLY ATTILA ­elhunytáról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló ­családnak.

A baróti Reál-humán Líceum 1974-ben végzett XII. C

osztályának végzősei

és osztályfőnökük

Megemlékezés

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szeretett édesapánkra,

a gidófalvi

SERESTER FERENCRE ­halálának 10. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

