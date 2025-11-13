Elhalálozás
Elmentem tőletek, nem
tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom
emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj,
édesapa, testvér, sógor,
rokon, szomszéd,
a kézdivásárhelyi
RANCZ IMRE
szerető szíve 82 éves
korában hirtelen
megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi
maradványait 2025.
november 14-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi régi református
ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
A gyászoló család
1120563
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az árkosi születésű
id. MÁTHÉ ÁRPÁD
életének 84. esztendejében Magyarországon, Marcaliban hirtelen elhunyt.
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet
emlékének.
Temetéséről később
intézkedünk.
Szerettei
4335755
Részvét
„A szeretet soha el nem fogy.”
Búcsúzom
SZILÁGYI ETELKÁTÓL – békés, csendes, pihenést, szeretteinek vigasztalódást kíván
Török Dóra
4335753
Mély megrendüléssel értesültünk osztálytársunk,
EGYED KÁROLY ATTILA elhunytáról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
A baróti Reál-humán Líceum 1974-ben végzett XII. C
osztályának végzősei
és osztályfőnökük
4335756
Megemlékezés
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szeretett édesapánkra,
a gidófalvi
SERESTER FERENCRE halálának 10. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120558