Szépkorú szerző a nyugdíjasklubban

Mintegy ötven érdeklődő jelenlétében mutatták be szerda délután a kézdivásárhelyi Maassluis Nyugdíjasklubban a 87 éves Domokos Béla Kavicsok a parton című, a szerző magánkiadásában megjelent hatodik kötetét.

Az irodalmi est házigazdája Szántó Éva, a Maassluis Nyugdíjasklub Egyesület elnöke volt.

Az idős költő első könyve tizenkét évvel ezelőtt, 2013-ban jelent meg Őszi hangulat címmel, majd egy hosszabb szünet következett, míg 2019-ben Ott, ahol zúgnak a fenyvesek címmel megszületett a második könyve, melyet 2021-ben az Út és ösvény, 2023-ban a Szülőföld szeretete, tavaly pedig az Egyszerű gondolatok című követett. Mind a hat könyvének a lektora és előszavának írója Salamon Ferenc Feltorján élő nyugalmazott magyartanár volt, aki a szerző legújabb könyvét most is bemutatta.

Akárcsak tavaly megjelent könyve, a mostani sem verseket, hanem ahogy ő nevezi, „egyszerű gondolatokat” tartalmaz, melyek közül többet akár prózaversnek is minősíthetnénk. Az ötvenhárom, cím nélküli „egyszerű gondolatot” a szerző festményei vagy az általa készített fényképek, valamint Szabó Zoltán felvételei és a világhálóról kölcsönzött képek illusztrálják.

„Domokos Béla a remény tanítója. Önmagába tekintve saját emberi hibáit bárányfelhőnek nevezi. Férfias logikával, ám sok érzelemmel átszőtt alkotásaiban félve retteg attól, hogy szavai ne ütközzenek (vas)falba, hiszen akkor a vers üzenete nem éri el a szívet/lelket melegítő érzést” – hangzott el Salamon Ferenc könyvismertetőjében. Arra a kérdésére, hogy jövőre lesz-e újabb könyve, az idős szerző kitérő választ adott.

A kötetből a szerző és Tóth Hajnalka olvasott fel. A találkozó dedikálással és kötetlen beszélgetéssel zárult.