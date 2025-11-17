Már hat megnyert mérkőzésénél tart a Kézdivásárhelyi SE kosárlabdacsapata a másodosztályban, miután a hazai környezetben pályára lépő kék-fehérek szombaton 96–31-re, vasárnap pedig 94–23-ra győztek a Temesvári CSU ellen a női kosárlabda 1. Liga harmadik dupla fordulójában. A háromszékiek legközelebb szintén saját közönségük előtt játszanak tétmeccset, december 13-án és 14-én a BBB Raptors Berceni érkezik a céhes városba.

A Temesvári CSU az élvonalban érdekelt Sepsi-SIC csapatánál is megfordult Kilin Tündével érkezett Háromszékre. Szombaton már az első percek után megdőlt a pálya, miután a házigazda KSE gyorsan magához ragadta a kezdeményezést. Az első negyed végére 17 ponttal vezettek a kék-fehérek, a nagyszünetre 48 egységre nőtt a két együttes közötti különbség. A térfélcsere után sem változott a találkozó képe: a céhes városiak hengereltek, míg a vendégek futottak az eredmény után. Harmincpercnyi játék után 77–19 volt az állás, a mérkőzés pedig 96–31-nél (27–10, 31–4, 19–5, 19–12) ért véget, így a 3. forduló első meccse után nyilvánvalóvá vált, hogy a két gárda nem egy súlycsoportban van. A szombati pontszerzőink: Kozman 19/3, Zoller 3/3, Páll A. 2, Lénárt 2, Páll D. 4, Tolivert 21, Gál B. 4, Jordan 29/3, Tuchiluș 3/3, Gál P. 4, Todor 5.

Vasárnap mindössze fél percig volt kiegyenlített a kézdivásárhelyi és a temesvári csapat közötti párharc, aztán a gázra léptek a házigazdák és állva hagyták a Bega-parti alakulatot. A 10. percben 29–6-ra vezetett a KSE, az első félidő pedig a háromszékiek 49–18-as vezetésénél zárult. A fordulás után is a céhes városiak voltak a jobbak, ezáltal a tudáskülönbség egyre nyilvánvalóbbá vált. A harmadik negyed végén 71–20-ra vezettek a kék-fehér mezesek, akik 94–23 (29–6, 20–12, 22–2, 23–3) arányban nyerték meg a roppant egyoldalú meccset. A Kézdivásárhelyi SE hat találkozó után hibátlan mérleggel vezeti az 1. Liga tabelláját. A tegnapi pontszerzők: Kozman 18/6, Zoller 2, Lénárt 5, Páll 6, Tolivert 20, Jordan 19, Tuchilus 9/6, Majos 6, Todor 9/3. (tibodi)