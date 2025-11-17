A Háromszéki Ágyúsok különösebb megerőltetés nélkül győztek a nyeretlen Sportul Studen­țesc ellen a Berceni Arénában. Kertész Zoltán csapata pénteken a román bajnokság alapszakaszában 27–0-ra, szombaton a Román Kupa csoportkörében 17–0-ra diadalmaskodott a sereghajtó bukaresti együttes felett. A naracs-kék mezesek kedden 18.30-tól a Brassói Corona ellen játszanak a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.

Pénteken a fővárosi gárda közel nyolc percig állta a sarat, ekkor azonban Lukas Žukauskas megtörte a jeget, majd a vendégek az első harmad második felében még tizenkétszer juttatták a korongot a kapuba (0–13). A Háromszéki Ágyúsok a szünetet követően már 19 másodperc elteltével betaláltak, aztán a második játékrész végén két emberelőnyt értékesítettek (0–19). Az utolsó felvonásban a sereghajtó némileg szervezettebben védekezett, illetve a székelyföldi alakulat ebben az időszakban a befejezéseknél kevésbé bizonyult élesnek, emiatt a 49. percig nem változott a különbség. A fölényük növelését létszámfölényben jegyzett találattal folytatták, huszadjára Szőcs Zalán továbbított a hálóba. A hátralévő időben sem kímélték Marian Ghiță legénységét, alig több mint öt perc alatt hétszer voltak eredményesek (0–27). A hajrában Kertész Ákos is feliratkozott a gólszerzők közé, a 18 éves sepsiszentgyörgyi jégkorongozó a felnőtt mezőnyben először ütötte a pakkot a ketrecbe.

Szombaton még két perc sem telt el a találkozóból, amikor a narancs-kék mezesek vezetést szereztek Szergej Pajor révén, kisvártatva pedig Gecse Olivér is beköszönt. A bukaresti ellenfél ezúttal nagyobb ellenállást fejtett ki, bár a Háromszéki Ágyúsok az első harmadban így is hétszer zörgették meg a hálót (0–7). A folytatásban félgőzzel játsz­va is termelték a gólokat, aztán a második felvonás végéhez közeledve László Hunor és Ilyés Tamás szintén fórban ütötte a korongot a kapuba (0–12). Alig kezdődött el a zárószakasz, 25 másodperc elteltével Szőcs Zalán emberhátrányban volt eredményes, majd ezt követően Kernászt Máté és Antal Előd is betalált, illetve Nagy Tamás és Ferencz Szilárd létszámfölényben lőtte a pakkot a ketrecbe (0–17). A Román Kupa csoportköréből még három mérkőzésük van hátra, november 22-én a Bukaresti Steaua és december 6-án a Sapientia U23 látogat Kézdivásárhelyre, míg november 29-én a Bukaresti Red Hawks otthonában lépnek jégre.

Eredmények: * román bajnokság, alapszakasz: Sportul Studențesc–Háromszéki Ágyúsok 0–27 (gólszerzők: Lukas Žukauskas 8., 17., 26., 52., 55., Ilyés Tamás 11., 14., Király Ádám 12., 20., Szergej Pajor 12., 21., 37., Antal Előd 13., Róth Zoltán 13., 18., 22., Gecse Olivér 14., Kernászt Máté 17., 56., Barkó Gergely 19., 52., Antal László 23., Horváth Pál 33., Szőcs Zalán 49., 57., Ferencz Szilárd 52., Kertész Ákos 55.) * Román Kupa, csoportkör: Sportul Studențesc–Háromszéki Ágyúsok 0–17 (gólszerzők: Szergej Pajor 2., 13., 30., Gecse Olivér 5., Róth Zoltán 9., 24., Antal László 11., 14., Lukas Žukauskas 15., Ilyés Tamás 32., 37., László Hunor 36., Szőcs Zalán 41., Kernászt Máté 42., Nagy Tamás 49., Ferencz Szilárd 57., Antal Előd 58.).