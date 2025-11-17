Könyvbemutató SEPSISZENTGYÖRGY. Dr. Antalka Ágota Fogorvos–páciens kommunikáció című könyvét 18-án, kedden 18 órától mutatják be a LibriM könyvudvarban. A szerzővel Király István, a Mentor Könyvek Kiadó vezetője beszélget. KÉZDIVÁSÁRHELY. November 18-án, kedden 18 órától a Vigadó Művelődési Központban bemutatják Sánta Pál illyefalvi plébános Hol a boldogság mostanában? című könyvét. A szerzővel Iochom István, lapunk munkatársa beszélget.

Zene

MEGHÍVÓ. Keresztes Enikő karnagy szeretettel várja az uzoni Szivárvány Női Kórus tagjait november 20-án, csütörtökön 17 órára a református parókia imatermébe.

ZÁRUL AZ ÉNEK TÖRTÉNETE. Az Árkosi Kulturális Központ, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Plugor Sándor Művészeti Líceum 2022-től egy különleges koncertsorozatot hívott életre, amely a dal történetét mutatta be a kezdetektől napjainkig. A programsorozat a sepsiszentgyörgyi közönségnek lehetőséget nyújtott arra, hogy közelebb kerüljön a vokális zene gazdag és sokszínű világához. A projekt ünnepélyes záróeseményére november 20-án, csütörtökön 19 órától kerül sor az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). A lírai zene remekei című koncert alkalmával bemutatják a sorozat frissen elkészült kiadványát is, amely összefoglalja az elmúlt évek koncertjeit és bemutatja a közreműködő művészeket. A zárókoncert fellépői a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai: Sebestyén-Lázár Enikő (szoprán), Babos Margit (szoprán), Opra Kitti Fruzsina (szoprán), Barabás Lajos (tenor), Oláh-Badi Alpár (tenor). Zongorán közreműködik: Kőmíves Zsuzsa és Opra Balázs József. Művészeti vezető: Sebestyén-Lázár Enikő.

OPERETT-ELŐADÁSOK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Zerkovitz Béla Csókos asszony című operettjét adja elő az Operettissimo Kántor Melinda rendezésében december 5-én, pénteken 18 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. * Csárdáskirálynő és a többiek címmel operettgálára kerül sor karácsonyi varázslattal, a budapesti operettház csillagaival, Oszvald Marikával, Peller Károllyal és Szendi Szilvivel december 19-én 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek mindkét előadásra mától kaphatóak az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ a sepsiszentgyörgyi stúdióteremben november 21-én, pénteken 18 órától szabad előadásban játssza A kis herceg című bábjátékát (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Az e hónapi előadások: Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központban 20-án, csütörtökön és 21-én, pénteken 19 órától Napszentület; Budapesten a Hagyományok Házában 23-án, vasárnap 19 órától Ecce Homo (részlet), a Kortárs Néptánc Antológia keretében; Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési Házában 26-án, szerdán 19 órától Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére, az Udvarhely Néptáncműhely & Háromszék Táncszínház koprodukciója; Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 27-én, csütörtökön 19 órától Napszentület.

Tortoma Önképzőkör

November 18-án, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Erdővidéktől a Puskás Arénáig címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívott: Tókos Csaba sportfényképész (Olasztelek). Az est keretében közreműködik Kolumbán Sándor gitáros-énekes (Bardoc). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13, 14.40 és 17 órától imaszándékok fogadása, 13.15-től Rózsafüzér a békéért, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Szatmárnémetiből a Szentlélek-templomból, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala.

Honlap: mariaradio.ro.

Bölöni László Bardocon

A Vándormozi elhozza november 20-án, csütörtökön 18 órától a Bardoci Művelődési Házba a Bölöni, az erdélyi legenda című magyar életrajzi mozifilmet. Az est különlegessége, hogy Bölöni László személyesen is részt vesz az eseményen, így a vetítés után közös fotók készítésére és dedikálásra is lesz lehetőség. Bölöni László már több alkalommal járt Bardocon, így nem idegen számára Bardoc és közössége. Most újra visszatér, hogy együtt ünnepeljék a történetét. Belépő: 40 lej. Jegyvásárlás a bardoci Benkő József Általános Iskola titkárságán.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-tól Haláli állatok hajnala (magyarul beszélő), 16.45-től Tafiti (románul beszélő), 18 órától A verseny (román akciófilm), 18.15-től Predator: Halálbolygó (magyarul beszélő), 20 órától A sárga nyakkendő (román életrajzi filmdráma), 20.15-től Egykutya (magyar filmdráma); szerdán: 16.15-től Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 16.30-tól Dzsungel mesék 2 (románul beszélő), 18.15-től Jó szerencse (magyarul beszélő) és Dögölj meg, szerelmem (román feliratos), 20.15-től Elrontott életek (magyarul beszélő), 20.30-tól Bugonia (román feliratos); csütörtökön: 16.45-től Tafiti (románul beszélő), 18.15-től Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (magyar feliratos), 18.15-től Predator: Halálbolygó (román feliratos), 20.15-től Csak egy baleset (román feliratos), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő).

Induló gyászcsoportok

A Diakónia Keresztyén Alapítványon belül újraindulnak a gyászcsoportok, melyekhez csatlakozni november 29-ig lehet. A gyászolók sorstárs csoportjába szeretettel várják mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban elveszítették szeretett hozzátartozójukat. Találkozóikat kéthetente tartják, másfél-két órában, igazodva a csoporttagok igényeihez. Érdeklődni, jelentkezni a 0731 025 903-as telefonon (Sepsiszentgyörgy), valamint a 0728 967 211-es telefonon (Barót) lehet. Csoportvezetők: Sepsiszentgyörgyön Roth Enikő szociális és mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető; Baróton Dénes Kinga pszichológus, gyászcsoportvezető.

Ingyenes ügyintézés Uzonban és Esztelneken

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai november 18-án, kedden 16–18 óra között Uzonban a Pünkösti-kúria épületében, Esztelneken a polgármesteri hivatal épületében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekszületés, házasság, válás és haláleset anyakönyvezésében, a magyar igazolvány igénylésében, a magyar országgyűlési választásokra történő regisztrációban, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Röviden

FOGADÓÓRA. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke fogadóórát tart ma 12 órától a megyei önkormányzat székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám). Feliratkozni a petitii@­kvmt.ro honlapon vagy a 0267 311 190-es telefonszámon lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.