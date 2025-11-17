Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bemutatták a Magyar menyegzőt

2025. november 17., hétfő, Belföld

A kultúra összetartja a nemzetet, ezért átível a határokon – hangsúlyozta Gulyás Gergely, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter szombat este Kolozsváron, a Magyar menyegző című film bemutatóján.

    Fotó: Facebook / Magyarország Főkonzulátusa Kolozsvár

A részben Kalotaszegen forgatott, Káel Csaba rendezte filmet a tallinni világpremier után szombat este ősbemutató keretében mutatták be a Kolozsvári Magyar Operában a filmben közreműködőknek. Közülük sokan népviseletben érkeztek a bemutatóra. Gulyás Gergely felidézte, hogy a táncházmozgalom alapítói előtt tisztelgő alkotás egy nemzedékről szól, mely a határok ellenére, a kommunizmus elhallgatásának idején „mégis felfedezte Erdélyt”.

