Bemutatták a Magyar menyegzőt

A kultúra összetartja a nemzetet, ezért átível a határokon – hangsúlyozta Gulyás Gergely, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter szombat este Kolozsváron, a Magyar menyegző című film bemutatóján.

A részben Kalotaszegen forgatott, Káel Csaba rendezte filmet a tallinni világpremier után szombat este ősbemutató keretében mutatták be a Kolozsvári Magyar Operában a filmben közreműködőknek. Közülük sokan népviseletben érkeztek a bemutatóra. Gulyás Gergely felidézte, hogy a táncházmozgalom alapítói előtt tisztelgő alkotás egy nemzedékről szól, mely a határok ellenére, a kommunizmus elhallgatásának idején „mégis felfedezte Erdélyt”.