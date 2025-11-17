Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tüntetés Lia Savonea ellen

2025. november 17., hétfő, Belföld

Az Inițiativa România (Románia Kezdeményezés), a Corupția ucide (A korrupció öl), az Inițiativa Timișoara (Temesvár Kezdeményezés), a Rezistența (Ellenállás) és a Declic Közösség civil szervezetek tüntetést szerveztek pénteken a bírói kamara elnöke ellen.

  • Fotó: Facebook / Inițiativa România
    Fotó: Facebook / Inițiativa România

A tiltakozás kizárólag Lia Savonea, a legfelsőbb bíróság jelenlegi elnökének a magatartása és cselekedetei ellen irányult, valamint az ellen, hogy ő és Elena Costache, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) elnöke a teljes bírói és ügyészi kar helyett akar beszélni – állítja közleményében az öt civil szervezet. A „Mit csinál Lia a romániai igazságszolgáltatással?” című tüntetés résztvevői leszögezték: akciójuk nem az igazságszolgáltatási rendszer vagy az összes bíró és ügyész ellen, hanem csak a két intézmény csúcsán álló szűk csoport ellen irányul.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-17 08:00 Cikk megjelenítése: 184 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 973
szavazógép
2025-11-17: Belföld - :

A döntés érvénytelenítését kérik a kezdeményezők (Nemzeti régiók polgári kezdeményezés)

Az Európai Unió Bíróságához fordult a nemzeti régiókat érintő polgári kezdeményezés ügyében Izsák Balázs, és keresetében az Európai Bizottság elutasító döntésének érvénytelenítését kéri – közölte pénteken a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) sajtóirodája.
2025-11-17: Belföld - :

Bemutatták a Magyar menyegzőt

A kultúra összetartja a nemzetet, ezért átível a határokon – hangsúlyozta Gulyás Gergely, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter szombat este Kolozsváron, a Magyar menyegző című film bemutatóján.
rel="noreferrer"