Tüntetés Lia Savonea ellen

Az Inițiativa România (Románia Kezdeményezés), a Corupția ucide (A korrupció öl), az Inițiativa Timișoara (Temesvár Kezdeményezés), a Rezistența (Ellenállás) és a Declic Közösség civil szervezetek tüntetést szerveztek pénteken a bírói kamara elnöke ellen.

A tiltakozás kizárólag Lia Savonea, a legfelsőbb bíróság jelenlegi elnökének a magatartása és cselekedetei ellen irányult, valamint az ellen, hogy ő és Elena Costache, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) elnöke a teljes bírói és ügyészi kar helyett akar beszélni – állítja közleményében az öt civil szervezet. A „Mit csinál Lia a romániai igazságszolgáltatással?” című tüntetés résztvevői leszögezték: akciójuk nem az igazságszolgáltatási rendszer vagy az összes bíró és ügyész ellen, hanem csak a két intézmény csúcsán álló szűk csoport ellen irányul.