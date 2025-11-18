Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
RÁCZ KATALIN
(szül. BÁCS)
életének 61., boldog házasságának 41. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2025. november 19-én 15.30 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4335789
„Nékem az élet Krisztus,
és a meghalás nyereség.”
(Filippi 2:21)
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett, feleség, édesanya, anyós, testvér, keresztmama, rokon, ismerős és jó szomszéd,
TORDAI GEORGETA
nyugalmazott biológiatanár
2025. november 16-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait november 19-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi Makovecz-ravatalozóháztól a szemerjai régi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Gyászoló szerettei
4335780
Mély fajdalommal tudatjuk, hogy
ÁRON ZOLTÁN
életének 71. évében türelemmel viselt, rövid betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése 2025. november 18-án 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
A gyászoló család
1120580
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a fotosmartonosi
özv. SZÁSZ ILONA
életének 82. évében súlyos betegségben elhunyt.
Temetése 2025. november 19-én, szerdán 15 órakor lesz a fotosmartonosi
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott.
Gyászoló családja
1120582
Részvét
Őszinte részvétünk
dr. DANCS KÁROLY
gyászoló családjának.
Az 1950-ben a Mikóban érettségizett évfolyam 50 diákja közül ő a 47. halottunk, legyen csendes nyugodalma, emlékét szívünkben őrizzük.
A ma még élő
három osztálytársa:
Aulich Sándor, Féder Zoltán, Nagy Ferdinánd
1120579
Megemlékezés
Csillag lett, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel emlékezünk id. SZABÓ BOKOR ILDIKÓRA halálának második
évfordulóján.
Szerettei
5222/b
Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk a maksai
id. LÁZÁR BENEDEKRE halálának 21. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
1120571
„Ma is halljuk hangodat a szélben, érezni véljük a jelenléted a mindennapokban. Nem vagy már köztünk, de örökre bennünk élsz.” Fájó szívvel emlékezünk id. VETÉSI GYULÁRA, aki egy éve, november 18-án távozott az élők sorából. Hiányod mindennap érezzük, de megnyugvást ad, hogy fentről vigyázol ránk. Szeretettel és hálával emlékezik Rá
szerető családja
4335762
Egy szép novemberi napon életed egy váratlan percben véget ért, a kegyetlen halál, mint szél a rózsát, úgy tépte szét. Fájó szívvel emlékezünk a lemhényi születésű ozsdolai RÓZSA LAJOSRA
halálának 28. évében.
Szerettei
4335785