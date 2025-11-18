Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

RÁCZ KATALIN

(szül. BÁCS)

életének 61., boldog házasságának 41. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait 2025. november 19-én 15.30 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4335789

„Nékem az élet Krisztus,

és a meghalás nyereség.”

(Filippi 2:21)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett, feleség, édesanya, anyós, testvér, keresztmama, rokon, ismerős és jó szomszéd,

TORDAI GEORGETA

nyugalmazott biológiatanár

2025. november 16-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait november 19-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi Makovecz-ravatalozóháztól a szemerjai régi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4335780

Mély fajdalommal tudatjuk, hogy

ÁRON ZOLTÁN

életének 71. évében türelemmel viselt, rövid betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2025. november 18-án 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.

A gyászoló család

1120580

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a fotosmartonosi

özv. SZÁSZ ILONA

életének 82. évében súlyos betegségben elhunyt.

Temetése 2025. november 19-én, szerdán 15 órakor lesz a fotosmartonosi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott.

Gyászoló családja

1120582

Részvét

Őszinte részvétünk

dr. DANCS KÁROLY

gyászoló családjának.

Az 1950-ben a Mikóban érettségizett évfolyam 50 diákja közül ő a 47. halottunk, legyen csendes nyugodalma, emlékét szívünkben őrizzük.

A ma még élő

három osztálytársa:

Aulich Sándor, Féder Zoltán, Nagy Ferdinánd

1120579

Megemlékezés

Csillag lett, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel emlékezünk id. SZABÓ BOKOR ILDIKÓRA halálának második

évfordulóján.

Szerettei

5222/b

Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk a maksai

id. LÁZÁR BENEDEKRE halálának 21. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

1120571

„Ma is halljuk hangodat a szélben, érezni véljük a jelenléted a mindennapokban. Nem vagy már köztünk, de örökre bennünk élsz.” Fájó szívvel emlékezünk id. VETÉSI GYULÁRA, aki egy éve, november 18-án távozott az élők sorából. Hiányod mindennap érezzük, de megnyugvást ad, hogy fentről vigyázol ránk. Szeretettel és hálával emlékezik Rá

szerető családja

4335762

Egy szép novemberi napon életed egy váratlan percben véget ért, a kegyetlen halál, mint szél a rózsát, úgy tépte szét. Fájó szívvel emlékezünk a lemhényi születésű ozsdolai RÓZSA LAJOSRA

halálának 28. évében.

Szerettei

4335785