KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 18 órától a Vigadó Művelődési Központban bemutatják Sánta Pál illyefalvi plébános Hol a boldogság mostanában? című könyvét. A szerzővel Iochom István, lapunk munkatársa beszélget.

Kiállítás

TÁRLATVEZETÉS. November 19-én, szerdán 18 órától Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője tart záró tárlatvezetést az EXPERIMENTUM – Nagy Pál és tanítványai, a Műcsarnok utazó tárlata című kiállításban. Az EMŰK-ben (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám) megtekinthető nagyszabású kiállítás betekintést nyújt Nagy Pál képzőművészeti és pedagógusi tevékenységébe, illetve annak a kísérleti gondolkodásnak a visszatükröződésébe, amelyre Nagy Pál ösztönözte egykori tanítványait, többségükben jelenleg is alkotó, dolgozó képzőművészeket. A Bordás Beáta által tartott tárlatvezetés értelmezési keretet nyújt a kiállított műalkotásokhoz. A tárlat még péntekig látogatható naponta 9 és 17 óra között.

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban november 19-én,

szerdán 18 órakor nyílik Howard Weaver angol festőművész Here and there című egyéni kiállítása. A tárlatot méltatja Gazda József műkritikus, közreműködik a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ Sicton együttese. Howard Weaver festőművész jelenleg feleségével, Stima-Weaver Klára művészettörténésszel, rajztanárral együtt Lisznyóban él. Több mint 50 évet dolgozott hivatásos díszlettervezőként a film- és televíziós iparban, számos jelentős film, tévésorozat és reklámfilm háttérképét festette meg egész Európában. Pályafutása mellett továbbra is elkötelezett maradt személyes művészi tevékenységének, festményeit és rajzait számos helyszínen kiállította.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban vendégszerepel Alexandru Popa A boldogság titka című darabjával.

VENDÉGELŐADÁSOK. November 22-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Nowhere like here – a Vitlycke

Centre for Performing Arts vendégelőadása, koncepció, koreográfia: Francesco Scavetta (időtartam: 60 perc, szünet nélkül). 23-án, vasárnap 19 órától a kamarateremben Vérmedve – horrorkomédia A. P. Csehov szövegeinek felhasználásával, a Váróterem Projekt vendégelőadása, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 2 óra 30 perc, szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ november 21-én, pénteken 18 órától szabadelőadásban játssza A kis herceg című bábjátékát (6 éven felülieknek) a stúdióteremben. Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára 10 lej.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Erdővidéktől a Puskás Arénáig címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívott: Tókos Csaba sportfényképész (Olasztelek). Az est keretében közreműködik Kolumbán Sándor gitáros-énekes (Bardoc). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Zene

ZÁRUL AZ ÉNEK TÖRTÉNETE. Az Árkosi Kulturális Központ, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Plugor Sándor Művészeti Líceum 2022-től egy különleges koncertsorozatot hívott életre, amely a dal történetét mutatta be a kezdetektől napjainkig. A programsorozat ünnepélyes záróeseményére november 20-án, csütörtökön 19 órakor kerül sor az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). A lírai zene remekei című koncert alkalmával bemutatják a sorozat frissen elkészült kiadványát is, amely összefoglalja az elmúlt évek koncertjeit és bemutatja a közreműködő művészeket. A zárókoncert fellépői a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai: Sebestyén-Lázár Enikő (szoprán), Babos Margit (szoprán), Opra Kitti Fruzsina (szoprán), Barabás Lajos (tenor), Oláh-Badi Alpár (tenor). Zongorán közreműködik: Kőmíves Zsuzsa és Opra Balázs József. Művészeti vezető: Sebestyén-Lázár Enikő.

KAMARAZENEI EST. Az Árkosi Kulturális Központban november 21-én, pénteken 19 órától Radu Ropotan hegedűművész és Raluca Stefoni zongoraművész ad hangversenyt. Műsoron: Francesco Geminiani, Beethoven, T. A. Vitali, F. Schubert és Camille Saint-Saëns művei. Jegyvásárlás (30 lej) a központ székhelyén naponta nap 9 és 15, illetve 17 és 20 óra között.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Az e havi előadások: Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központban 20-án, csütörtökön és 21-én, pénteken 19 órától Napszentület; Budapesten a Hagyományok Házában 23-án, vasárnap 19 órától Ecce Homo (részlet), a Kortárs Néptánc Antológia keretében; Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési Házában 26-án, szerdán 19 órától Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére, az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház koprodukciója; Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 27-én, csütörtökön 19 órától Napszentület.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Haláli állatok hajnala (magyarul beszélő), 16.45-től Tafiti (románul beszélő), 18 órától A verseny (román akciófilm), 18.15-től Predator: Halálbolygó (magyarul beszélő), 20 órától A sárga nyakkendő (román életrajzi filmdráma), 20.15-től Egykutya (magyar filmdráma).

Bölöni László Háromszéken

A Vándormozi Háromszékre is elhozza a Bölöni, az erdélyi legenda című magyar életrajzi mozifilmet, a közönségtalálkozóval egybekötött vetítések mindegyikén személyesen is részt vesz Bölöni László. A filmet november 20-án, csütörtökön 18 órától a bardoci művelődési házban vetítik. Bölöni László már több alkalommal járt Bardocon, így nem idegen számára Bardoc és közössége. Jegyvásárlás a bardoci Benkő József Általános Iskola titkárságán. * Baróton november 22-én, szombaton 18 órától kezdődik a vetítés a helyi művelődési házban. Jegyvásárlás Nagy-Kopeczky Annamáriá­nál (0740 780 353). * Sepsiszentgyörgyön november 23-án, vasárnap 19 órakor a Sepsi Arénában vetítik a Bölöni László életútját bemutató filmet. Jegyvásárlás személyesen a kulturális szervezőirodában, online az avandormozi.ro oldalon. A belépő ára 40 lej.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16 és 18 óra között Uzonban a Pünkösti-kúria épületében, Esztelneken a polgármesteri hivatal épületében, november 19-én, szerdán 16 és 18 óra között Közép­ajtán a kántori lak épületében, november 20-án, csütörtökön 16 és 18 óra között pedig Lem­hényben a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekszületés, házasság, válás és haláleset anyakönyvezésében, a magyar igazolvány igénylésében, a magyar országgyűlési választásokra történő regisztrációban, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Induló gyászcsoportok

A Diakónia Keresztyén Alapítványon belül újraindulnak a gyászcsoportok, melyekhez csatlakozni november 29-ig lehet. A gyászolók sorstárs csoportjába szeretettel várják mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban elveszítették szeretett hozzátartozójukat. Találkozóikat kéthetente tartják másfél-két órában, igazodva a csoporttagok igényeihez. Érdeklődni, jelentkezni a 0731 025 903-as telefonon (Sepsiszentgyörgy), valamint a 0728 967 211-es telefonon (Barót) lehet. Csoportvezetők: Sepsiszentgyörgyön Roth Enikő szociális és mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető, Baróton Dénes Kinga pszichológus, gyászcsoportvezető.

Röviden

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A Kónya Ádám Művelődési Házban november 19-én, szerdán 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

ÁRAMSZÜNET. November 20-án, csütörtökön 9 és 15 óra között Erősdön szünetel az áramszolgáltatás.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár tart nyitva.