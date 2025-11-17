Milyen előnyei vannak a passzív háznak? /X/

Napjainkban már szinte minden az energiahatékonyságról szól, otthonunkra pedig számtalan veszély leselkedik a mindennapokban ennek fejében. Az anyagi biztonság és a fenntarthatóság ma már kéz a kézben jár, ezért is kell alaposan átgondolni, hogy hogyan alakul a helyzetünk egy-egy káresemény esetén.

Mi a helyzet a havi kiadásokkal?

A jövedelem egy részét garantáltan elviszi az ingatlan fenntartása, különösképpen a fűtés- és hűtésszámlák. A hőszigeteletlen, régi házak esetében ez gyakran magas rezsiköltségekkel jár, ami komoly terhet jelenthet a családi kasszára. Egy modern, energiahatékony otthon hosszú távon anyagilag is biztonságot nyújthat, illetve sokkal kényelmesebb és környezetbarátabb. Ehhez nem árt a megfelelő biztosítás sem, amiben a Genertel Biztosító tud segíteni, hogy évtizedeken keresztül élvezni tudjuk a ház melegét.

A modern építészetben új tervezési metódusok jelentek meg, amelyek előtérbe helyezik a fenntarthatóságot, a kényelmet és a gazdaságos működést. Ennek a következménye a passzív vagy alacsony energiájú ház, ami a mindennapi élet anyagi biztonságát is megteremti. A magas rezsi sok idegeskedést okoz, amivel sajnos az elmúlt években többször is szembesülnie kellett a magyar családoknak. Ha a bevétel nagy részét a rezsi, azon belül is a fűtésszámla viszi el, az bizony frusztráló tud lenni. A maradék pedig elmegy a további kiadásokra, így nem igazán tudunk tartalékot sem képezni. Ezért is fontos, hogy olyan otthonban éljünk, aminek alacsonyak a fenntartási költségei.

A passzív ház nem egy mai találmány, már 30 éve sikeresen alkalmazzák ezt a sztenderdet világszerte. Alapvetően arra koncentrálnak a tervezésnél, hogy az energia igénye nagyon alacsony legyen. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a fűtése és a hűtése maximum 15 kWh/négyzetméter lehet évente. Ehhez sok hőszigetelés, jól szigetelő és jól záródó ablakok, illetve nagy fokú légtömörség kell.

A napenergiát is hasznosítani kell

A szigetelés természetesen nem minden. Némi “ingyen” energia is jól jön, amihez egy napelemes rendszer lesz a tökéletes választás. Még télen is nagy hasznát vehetjük a napnak a paneleken kívül is: kifejezetten jó élmény, amikor a kinti fagy során kisüt a nap és az ablakokon keresztül felfűti a helyiségeket.

A hővisszanyeréses szellőztető rendszerek is egyre népszerűbbnek számítanak, amelyek úgy biztosítanak friss, szűrt levegőt a lakóknak, hogy az energiaveszteséget minimalizálják.

Az egészségünkre is jótékony hatással van az energiahatékonyság

A szűrt, friss levegő különösen fontos az allergiások vagy légúti betegségekkel küzdők számára. Ráadásul még a penészedést is megakadályozhatjuk, így más egészségügyi problémákat is megelőzhetünk. A környezetvédelem is fontos szempont napjainkban. Az alacsony energiafelhasználás a szén-dioxid-kibocsátást is nagymértékben csökkenti. (X)