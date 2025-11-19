Elhalálozás

„Nékem az élet Krisztus,

és a meghalás nyereség.” ­(Filippi 2:21)

Szívünk mély fájdalmával,

de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, testvér, keresztmama, rokon, ismerős és jó szomszéd,

TORDAI GEORGETA

nyugalmazott biológiatanár

2025. november 16-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait november 19-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra

a sepsiszentgyörgyi Makovecz-ravatalozóháztól

a szemerjai régi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4335780

Részvét

Árkos Község Polgármesteri Hivatalának munkaközössége együttérzéssel fejezi ki részvétét Máthé Árpád polgármester úrnak édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában.

1120587

Szomorúan értesültünk volt kollégánk, RÁCZ KATALIN haláláról. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családnak.

Nyugodjon békében.

A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség munkaközössége

4335796

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

id. JUGA MIKLÓS temetésén részt vettek, együttérzésükkel támogattak,

lélekben velünk voltak.

Emléke legyen áldott.

A gyászoló család

4335793

Megemlékezés

Megtört szívvel emlékezünk szeretett halottunkra,

NAGY JÓZSEFRE halálának 10. évfordulója alkalmából. Drága emlékét

örökre megőrzi családja:

özvegye, két lánya, két veje és négy unokája

1120581

Kegyelettel emlékezünk

a komollói

id. KERESTÉLY ERNŐRE ­halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye és fia

1120576

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. OLOSZ GERGELYRE ­halálának 21. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

4335787

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

SZÉKELY IMRÉNÉ

TÉGLÁS ILONÁRA

halálának 31. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335800