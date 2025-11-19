Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. november 19., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

„Nékem az élet Krisztus,
és a meghalás nyereség.” ­(Filippi 2:21)
Szívünk mély fájdalmával,
de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, testvér, keresztmama, rokon, ismerős és jó szomszéd,
TORDAI GEORGETA
nyugalmazott biológiatanár
2025. november 16-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait november 19-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra
a sepsiszentgyörgyi Makovecz-ravatalozóháztól
a szemerjai régi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
4335780

 

Részvét

Árkos Község Polgármesteri Hivatalának munkaközössége együttérzéssel fejezi ki részvétét Máthé Árpád polgármester úrnak édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
1120587

Szomorúan értesültünk volt kollégánk, RÁCZ KATALIN haláláról. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családnak. 
Nyugodjon békében.
A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség munkaközössége
4335796

 

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
id. JUGA MIKLÓS temetésén részt vettek, együttérzésükkel támogattak, 
lélekben velünk voltak. 
Emléke legyen áldott.
A gyászoló család
4335793

 

Megemlékezés

Megtört szívvel emlékezünk szeretett halottunkra,
NAGY JÓZSEFRE halálának 10. évfordulója alkalmából. Drága emlékét 
örökre megőrzi családja:
özvegye, két lánya, két veje és négy unokája
1120581

Kegyelettel emlékezünk
a komollói
id. KERESTÉLY ERNŐRE ­halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye és fia
1120576

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. OLOSZ GERGELYRE ­halálának 21. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4335787

Fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
SZÉKELY IMRÉNÉ
TÉGLÁS ILONÁRA
halálának 31. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335800

