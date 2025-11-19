Elhalálozás
„Nékem az élet Krisztus,
és a meghalás nyereség.” (Filippi 2:21)
Szívünk mély fájdalmával,
de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, testvér, keresztmama, rokon, ismerős és jó szomszéd,
TORDAI GEORGETA
nyugalmazott biológiatanár
2025. november 16-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait november 19-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra
a sepsiszentgyörgyi Makovecz-ravatalozóháztól
a szemerjai régi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
4335780
Részvét
Árkos Község Polgármesteri Hivatalának munkaközössége együttérzéssel fejezi ki részvétét Máthé Árpád polgármester úrnak édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
1120587
Szomorúan értesültünk volt kollégánk, RÁCZ KATALIN haláláról. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családnak.
Nyugodjon békében.
A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség munkaközössége
4335796
Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
id. JUGA MIKLÓS temetésén részt vettek, együttérzésükkel támogattak,
lélekben velünk voltak.
Emléke legyen áldott.
A gyászoló család
4335793
Megemlékezés
Megtört szívvel emlékezünk szeretett halottunkra,
NAGY JÓZSEFRE halálának 10. évfordulója alkalmából. Drága emlékét
örökre megőrzi családja:
özvegye, két lánya, két veje és négy unokája
1120581
Kegyelettel emlékezünk
a komollói
id. KERESTÉLY ERNŐRE halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye és fia
1120576
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. OLOSZ GERGELYRE halálának 21. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4335787
Fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
SZÉKELY IMRÉNÉ
TÉGLÁS ILONÁRA
halálának 31. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335800