Elkészítése. A vizet a cukorral és a vaníliás cukorral lassú tűz fölött, folyamatosan kavargatva addig főzzük, amíg hólyagozni kezd. Ekkor hozzáadjuk a vajat, addig kavargatjuk, amíg elolvad, majd levesszük a tűzről. Közben egy külön tálban összekeverjük a kakaót a tejporral, majd a keveréket kanalanként a vajas cukorszirupba keverjük. Ezután a masszát néhány percre visszatesszük a tűzre, csomómentesre kavarjuk, majd sütőpapírral bélelt formába simítjuk, a tetejére tört kesudiót, pekándiót, illetve aszalt áfonyát szórunk. A formába simított csokoládémasszát minimum 12 órát hűtőben vagy hűvös helyen tartjuk, hogy megkössön. Ekkor vízbe mártott késsel tetszés szerint kockára vagy téglatest alakúra vágjuk és tálaljuk.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő:1 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.