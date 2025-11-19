Hozzávalók: 10 dkg cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 80 ml víz, 10 dkg vaj, 20 dkg tejpor, 1,5 evőkanál kakaó; kesudió, pekándió, aszalt vörös áfonya.
Elkészítése. A vizet a cukorral és a vaníliás cukorral lassú tűz fölött, folyamatosan kavargatva addig főzzük, amíg hólyagozni kezd. Ekkor hozzáadjuk a vajat, addig kavargatjuk, amíg elolvad, majd levesszük a tűzről. Közben egy külön tálban összekeverjük a kakaót a tejporral, majd a keveréket kanalanként a vajas cukorszirupba keverjük. Ezután a masszát néhány percre visszatesszük a tűzre, csomómentesre kavarjuk, majd sütőpapírral bélelt formába simítjuk, a tetejére tört kesudiót, pekándiót, illetve aszalt áfonyát szórunk. A formába simított csokoládémasszát minimum 12 órát hűtőben vagy hűvös helyen tartjuk, hogy megkössön. Ekkor vízbe mártott késsel tetszés szerint kockára vagy téglatest alakúra vágjuk és tálaljuk.
Mennyiség: 1 adag
Elkészítési idő:1 óra
Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.