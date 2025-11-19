Kiállítás SEPSISZENTGYÖRGY. Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője ma 18 órától záró tárlatvezetést tart az EXPERIMENTUM – Nagy Pál és tanítványai, a Műcsarnok utazó tárlata című kiállításban.

Az EMŰK-ben (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám) megtekinthető nagyszabású kiállítás betekintést nyújt Nagy Pál képzőművészeti és pedagógusi tevékenységébe, illetve annak a kísérleti gondolkodásnak a visszatükröződésébe, amelyre Nagy Pál ösztönözte egykori tanítványait, többségükben jelenleg is alkotó, dolgozó képzőművészeket. A Bordás Beáta által tartott tárlatvezetés értelmezési keretet nyújt a kiállított műalkotásokhoz. A kiállítás még péntekig látogatható naponta 9 és 17 óra között.

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban ma 18 órakor nyílik Howard Weaver angol festőművész Here and there című egyéni kiállítása. A tárlatot méltatja Gazda József műkritikus, közreműködik a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ Sicton együttese. Howard Weaver festőművész és felesége, Stima-Weaver Klára művészettörténész-rajztanár Lisznyóban telepedett le. Howard 52 évet dolgozott háttérképfestőként (scenic artist) a nemzetközi filmiparban, számos nagy film, tévésorozat és reklámfilm hátterét festette meg Londonban és egész Európában (egyebek közt Star Wars, Bat Man I, Bridget Jones naplója, Finding Neverland, Trónok harca). Pályafutása mellett továbbra is elkötelezett maradt személyes művészi tevékenységének, festményeit és rajzait számos helyszínen kiállította.

Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban november 20-án, csütörtökön 18 órától Borsodi L. László csíkszeredai költővel találkozhatnak az olvasók, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának Irodalom és közösség című programjában. A szerző beszélgetőtársa Tamás Dénes író, költő lesz.

Zene

ZÁRUL AZ ÉNEK TÖRTÉNETE. Az Árkosi Kulturális Központ, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Plugor Sándor Művészeti Líceum 2022-től egy különleges koncertsorozatot hívott életre, amely a dal történetét mutatta be a kezdetektől napjainkig. A programsorozat ünnepélyes záróeseményére november 20-án, csütörtökön 19 órakor kerül sor az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). A lírai zene remekei című koncert alkalmával bemutatják a sorozat frissen elkészült kiadványát is, amely összefoglalja az elmúlt évek koncertjeit és bemutatja a közreműködő művészeket. A zárókoncert fellépői a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai: Sebestyén-Lázár Enikő (szoprán), Babos Margit (szoprán), Opra Kitti Fruzsina (szoprán), Barabás Lajos (tenor), Oláh-Badi Alpár (tenor). Zongorán közreműködik: Kőmíves Zsuzsa és Opra Balázs József. Művészeti vezető: Sebestyén-Lázár Enikő.

ISMERŐS ARCOK. Erdélyben turnézik a héten az Ismerős Arcok zenekar. Szélbe kiáltok 20 című koncertjükkel november 20-án, csütörtökön 19.30 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében lépnek fel. Meghívott vendégek: Pelva Gábor – hegedű, Kárai Borbála, Jarkas Richárd – tánc. Jegyek (65 lej) az eventim.ro oldalon, valamint a helyszínen vásárolhatók.

KAMARAZENEI EST. Az Árkosi Kulturális Központban november 21-én, pénteken 19 órától Radu Ropotan hegedűművész és Raluca Stefoni zongoraművész ad hangversenyt. Műsoron: Francesco Geminiani, Beethoven, T. A. Vitali, F. Schubert és Ca­mille Saint-Saëns művei. Jegyvásárlás (30 lej) a központ székhelyén naponta 9 és 15, illetve 17 és 20 óra között.

Színház

VENDÉGELŐADÁSOK. November 22-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Nowhere like here – a Vit­lycke Centre for Performing Arts vendégelőadása, koncepció, koreográfia: Francesco Scavetta (időtartam: 60 perc, szünet nélkül). 23-án, vasárnap 19 órától a kamarateremben Vérmedve – horrorkomédia A. P. Csehov szövegeinek felhasználásával, a Váróterem Projekt vendégelőadása, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 2 óra 30 perc, szünet nélkül). Jegyek kaphatók a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ a sepsiszentgyörgyi stúdió­teremben november 21-én, pénteken 18 órától szabadelőadásban játssza A kis herceg című bábjátékát (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára 10 lej.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁz. Az e havi előadások: Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központban 20-án, csütörtökön és 21-én, pénteken 19 órától Napszentület; Budapesten a Hagyományok Házában 23-án, vasárnap 19 órától Ecce Homo (részlet), a Kortárs Néptánc Antológia keretében; Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési Házában 26-án, szerdán 19 órától Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére, az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház koprodukciója; Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 27-én, csütörtökön 19 órától Napszentület.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 16.30-tól Dzsungel mesék 2 (románul beszélő), 18.15-től Jó szerencse (magyarul beszélő) és Dögölj meg, szerelmem (román feliratos), 20.15-től Elrontott életek (magyarul beszélő), 20.30-tól Bugonia (román feliratos).

Bölöni László Háromszéken

A Vándormozi Háromszékre is elhozza a Bölöni, az erdélyi legenda című magyar életrajzi mozifilmet, a közönségtalálkozóval egybekötött vetítések mindegyikén személyesen is részt vesz Bölöni László. A filmet november 20-án, csütörtökön 18 órától a bardoci művelődési házban vetítik. Bölöni László már több alkalommal járt Bardocon, így nem idegen számára Bardoc és közössége. Jegyvásárlás a bardoci Benkő József Általános Iskola titkárságán. • Baróton november 22-én, szombaton 18 órától kezdődik a vetítés a helyi művelődési házban. Jegyvásárlás Nagy-Kopeczky Annamáriá­nál (0740 780 353). • Sepsiszentgyörgyön november 23-án, vasárnap 19 órakor a Sepsi Arénában vetítik a Bölöni László életútját bemutató filmet. Jegyvásárlás személyesen a kulturális szervezőirodában, online az avandormozi.ro oldalon. A belépő ára 40 lej.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16 és 18 óra között Középajtán a kántori lak épületében, csütörtökön 16 és 18 óra között Lemhényben a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekszületés, házasság, válás és haláleset anyakönyvezésében, a magyar igazolvány igénylésében, a magyar országgyűlési választásokra történő regisztrációban, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. November 20-án, csütörtökön 9–15 óráig Erősdön, 9–17 óráig Árkoson és Sugásfürdőn szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

MOZGÓ DÉLUTÁN. A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület partnerségben az önkormányzat sportirodájával ma 16 órától a Mozgó délután keretében amatőr sportolók számára asztalitenisz-bajnokságot szervez a Kicsid Gábor Sportcsarnokban. A következő korosztályok jelentkezhetnek: 2015/2016-ban, 2013/

2014-ben, 2011/2012-ben, 2008/2009-ben születettek, valamint ifjúsági korosztály és felnőttek. A fiúk és a lányok külön kategóriában szerepelnek, a mérkőzések pedig hat asztalon zajlanak. Bővebben a zoldnap.info-n.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár tart nyitva.